Az Európai Néppárt (EPP) Dávid Dórát nevezte ki az EU KIDS Act jelentéstevőjévé, a Tisza Párt európai parlamenti (EP-) képviselője vezetheti majd az EP és az Európai Unió Tanács közötti tárgyalásokat a gyermekek online biztonságának fokozása érdekében javasolt jogszabálycsomagról – tájékoztatott kedden a Tisza Párt EP-képviselőcsoportja.

Az Európai Bizottság szeptemberben bemutatott javaslata egységes európai korhatárt vezetne be a gyerekek online védelmére, 15 éves kor alatt csak szülői hozzájárulással lehetne közösségi médiát és videómegosztó platformokat használni, 13 éves kor alatt pedig egyáltalán nem. A javaslat emellett kötelező, biztonságos tervezési szabályokat írna elő minden érintett szolgáltatásnál, a közösségi médiától a videójátékokon át az MI-chatbotokig.

A közlemény Dávid Dórát idézte, aki kiemelte: az internetnek rengeteg előnye van, de nem a gyerekekre tervezték.

„Itt az ideje cselekedni: minél hamarabb biztonságossá kell tennünk számukra az online teret, és meg kell tanítanunk őket a felelős használatra”

– fogalmazott. Az EP-lépviselő véleménye szerint átfogó eszköztárra van szükség: a meglévő szabályok betartatásától az oktatáson és a tudatosításon át, amelyben a tagállamoknak kiemelt szerepük van, egészen a jogszabályi hiányosságok megszüntetéséig. Az EU KIDS Act ezeket a hiányosságokat fogja orvosolni - emelte ki. Hangsúlyozta továbbá, hogy a jogszabálynak lépést kell tartania a technológiával, a hatóságoknak pedig valódi és hatékony eszközöket kell adnia, a szülőknek pedig egyértelmű, könnyen használható segítséget nyújtania.

A jogszabály előkészítésében érintett EP-képviselőcsoportok megállapodása értelmében a csomagnak két jelentéstevője lesz: egy a szocialista (S&D), egy pedig a néppárti (EPP) frakcióból.