ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.82
usd:
325.36
bux:
144506.57
2026. november 10. kedd Réka
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mohamed bin Szulajem, a Nemzetközi Automobil Szövetség, a FIA elnöke (k) a 2023-as Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjának futama előtt a Yas Marina versenypályán 2023. november 26-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Ali Haider

Eldőlt, mi lesz a Forma-1 végével

Infostart

Mohammed ben-Szulajm, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) elnöke kedden megerősítette, hogy az előzetesen tervezetteknek megfelelően megrendezik a Formula–1-es világbajnoki sorozat utolsó két futamát Katarban és Abu-Dzabiban.

A közel-keleti fegyveres konfliktus miatt korábban a bahreini és a szaúdi futamot is elhalasztották, előbbit aztán a malajziai Sepangban pótolták.

Azt eddig nem lehetett biztosan tudni, hogy a szezon utolsó két fordulóját, a katari és az abu-dzabi GP-t megrendezik-e, de az FIA elnökének keddi bejelentése szerint az események nem maradnak el.

Készen állunk Katarra, illetve Abu-Dzabira, és teljes mértékben elkötelezettek vagyunk, hogy két kiemelkedő versenyhétvégét rendezzünk ezeken a helyszíneken. Szorosan együttműködünk partnereinkkel annak érdekében, hogy minden készen álljon a versenyzők, a csapatok és a szurkolók számára – írta Ben-Szulajm (nyitóképünkön) Instagram-bejegyzése alapján az Index.

Az F1 mostani idénye eredetileg 24 fordulóból állt volna, a szaúdi viadal törlése miatt viszont végül eggyel kevesebb alapján alakul majd ki a végeredmény.

A lényegi kérdések ugyanakkor már eldőltek, a 20 éves Andrea Kimi Antonelli november első napján Mexikóvárosban bebiztosította az egyéni világbajnoki címet, csapata, a Mercedes pedig múlt vasárnap Brazíliában nyert a konstruktőrök között.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Eldőlt, mi lesz a Forma-1 végével

forma-1

konfliktus

közel-kelet

nemzetközi automobil szövetség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter Friedrich Merz-cel: Magyarország LNG-szaktudást kap Németországtól az orosz leváláshoz

Magyar Péter Friedrich Merz-cel: Magyarország LNG-szaktudást kap Németországtól az orosz leváláshoz
2028-ban német-magyar kulturális évre, évadra lehet számítani, valamint jövő tavasszal egy Merz-látogatásra Budapesten. Az uniós csatlakozás ügyében nincs teljes egyetértés, Magyar Péter reméli, hogy minden ország érdemalapon haladhat az integráció útján. A közös EU-költségvetés ügyében jelezte, lehet, hogy még karácsonykor is arról kell majd tárgyalni, hogy ne Magyarország legyen a fejenkénti legnagyobb befizető.
Sajtóértesülés: Moszkva és Kijev is engedékenyebbnek bizonyult a legújabb tárgyaláson

Sajtóértesülés: Moszkva és Kijev is engedékenyebbnek bizonyult a legújabb tárgyaláson

A kiszivárgott információk alapján az orosz és az ukrán fél is engedhet a korábban megszabott feltételeiből a háború lezárása érdekében.
 

Egyetlen dolog jöhet az ukrajnai háborús patthelyzetben – Resperger István az Arénában

Abu-dzabi béketárgyalások: a szakértő nem lát esélyt az áttörésre, de kisebb eredmények lehetnek

Megkezdődött Abu-Dzabiban az ukrajnai rendezésről szóló háromoldalú tárgyalások első fordulója

Donald Trump: Ukrajna máshogy fog kinézni a térképen a háború után

Alkotmányos vádeljárás az amerikai hadügyminiszter ellen

Európa már egy háború előszobájában lehet? Meglepő magyarázatot adott a szakértő

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Drónok, rakéták, béketárgyalások: mi a garancia a békére? Resperger István, Inforádió, Aréna
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.10. kedd, 18:00
Pánics Gergely
sportorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy újítás jöhet a nyugdíjaknál Csehországban, a szakértők szerint Magyarországon is erre lenne szükség

Nagy újítás jöhet a nyugdíjaknál Csehországban, a szakértők szerint Magyarországon is erre lenne szükség

Az automatikus beléptetés rendszerének bevezetését javasolja a cseh nyugdíjreform részeként Benjamin Činčila parlamenti képviselő. A módosító indítvány értelmében a munkavállalók alapértelmezettként bekerülnének a harmadik pilléres nyugdíj-megtakarítási rendszerbe, azonban szabadon dönthetnek úgy is, hogy kilépnek abból – tudósított a European Pensions.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Külföldre mennél dolgozni? Ezekben az országokban találsz most leghamarabb munkát: nagyon más a helyzet Ausztriában, mint Németországban

Külföldre mennél dolgozni? Ezekben az országokban találsz most leghamarabb munkát: nagyon más a helyzet Ausztriában, mint Németországban

Van, ahol már több mint egy éve keresnek munkát az állástalanok, Magyarországon is közel fél év a medián.

BBC
Business Sport Travel Science
'This is sabotage': Hegseth defends Iran war record after Republican launches impeachment attempt

'This is sabotage': Hegseth defends Iran war record after Republican launches impeachment attempt

Congressman Thomas Massie says Pete Hegseth violated the constitution by not seeking approval for the Iran war - the defence secretary calls the impeachment attempt a "farce".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 10. 16:19
Baka András Prágában: Magyarország és Csehország álláspontjai nagyon közeliek
2026. november 10. 15:14
Krakkói lövöldöző: kezd összeállni a kép
×
×