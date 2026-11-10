Eldőlt, mi lesz a Forma-1 végével

A közel-keleti fegyveres konfliktus miatt korábban a bahreini és a szaúdi futamot is elhalasztották, előbbit aztán a malajziai Sepangban pótolták.

Azt eddig nem lehetett biztosan tudni, hogy a szezon utolsó két fordulóját, a katari és az abu-dzabi GP-t megrendezik-e, de az FIA elnökének keddi bejelentése szerint az események nem maradnak el.

Készen állunk Katarra, illetve Abu-Dzabira, és teljes mértékben elkötelezettek vagyunk, hogy két kiemelkedő versenyhétvégét rendezzünk ezeken a helyszíneken. Szorosan együttműködünk partnereinkkel annak érdekében, hogy minden készen álljon a versenyzők, a csapatok és a szurkolók számára – írta Ben-Szulajm (nyitóképünkön) Instagram-bejegyzése alapján az Index.

Az F1 mostani idénye eredetileg 24 fordulóból állt volna, a szaúdi viadal törlése miatt viszont végül eggyel kevesebb alapján alakul majd ki a végeredmény.

A lényegi kérdések ugyanakkor már eldőltek, a 20 éves Andrea Kimi Antonelli november első napján Mexikóvárosban bebiztosította az egyéni világbajnoki címet, csapata, a Mercedes pedig múlt vasárnap Brazíliában nyert a konstruktőrök között.