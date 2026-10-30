Újfajta, piszkos módszerrel támadják a hajókat a Hormuzi-szorosban

Új módszerrel ért támadás egy hajót a Hormuzi-szorosban csütörtök késő este a kereskedelmi hajózási műveleteket felügyelő brit szervezet (UKMTO) pénteki közlése szerint.

Egy kisebb hajóról két robbanószerkezetet rögzítettek a panamai zászló alatt hajózó nagyobbikra a vízszint fölött.

Később robbanás történt, amelynek következtében tűz ütött ki az ománi Haszabtól 25 tengeri mérföldre tartózkodó hajó gépházában. Ez ideiglenesen működésképtelenné tette a vízi járművet. A tüzet azóta eloltották, a legénység biztonságban van, a hajó a legközelebbi kikötő felé tart. A támadást egyelőre senki nem vállalta magára.

A Hormuzi-szorosban eddig vagy drónokkal és rakétákkal támadtak hajókra, vagy kis vízi járművekről lőtték azokat.