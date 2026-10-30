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A high-angle satellite view showing the Strait of Hormuz, the Persian Gulf, and the rugged desert topography of the Middle East. Image map textures source: www.solarsystemscope.com
Nyitókép: Constantine Johnny/Getty Images

Újfajta, piszkos módszerrel támadják a hajókat a Hormuzi-szorosban

Infostart / MTI

A panamai felségjelzés alatt közlekedő hajót kisebb bárkákról támadták meg: megközelítették, majd robbanóanyagot rögzítettek az oldalára.

Új módszerrel ért támadás egy hajót a Hormuzi-szorosban csütörtök késő este a kereskedelmi hajózási műveleteket felügyelő brit szervezet (UKMTO) pénteki közlése szerint.

Egy kisebb hajóról két robbanószerkezetet rögzítettek a panamai zászló alatt hajózó nagyobbikra a vízszint fölött.

Később robbanás történt, amelynek következtében tűz ütött ki az ománi Haszabtól 25 tengeri mérföldre tartózkodó hajó gépházában. Ez ideiglenesen működésképtelenné tette a vízi járművet. A tüzet azóta eloltották, a legénység biztonságban van, a hajó a legközelebbi kikötő felé tart. A támadást egyelőre senki nem vállalta magára.

A Hormuzi-szorosban eddig vagy drónokkal és rakétákkal támadtak hajókra, vagy kis vízi járművekről lőtték azokat.

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Kezdőlap    Külföld    Újfajta, piszkos módszerrel támadják a hajókat a Hormuzi-szorosban

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