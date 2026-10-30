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Kilbirnie, Scotland, UK - 1st May, 2011: The main entrance to a Tesco Superstore in North Ayrshire. There is a slogan banner and several sale banners, opening times poster and an advertisement for Aero chocolate. Tesco is the UK\s largest supermarket chain.
Nyitókép: Liz Leyden/Getty Images

Tesco-eladások – megszólalt a brit cég a magyarországi üzletlánc sorsáról

Infostart / MTI

Megveszi a csehországi és a szlovákiai Tesco üzletláncot a holland Ahold társaság. A tranzakció értéke 1,7 milliárd euró – közölte Jirí Marecek, az Ahold üzletlánc szóvivője pénteken Prágában.

A Tesco egyelőre nem adja el magyarországi üzlethálózatát - közölte pénteken Londonban a legnagyobb brit kiskereskedelmi hálózat, miután bejelentette csehországi és szlovákiai érdekeltségeinek értékesítését. A tranzakció teljes lezárására, beleértve a versenyhivatalok döntését is, 2027 őszén számít az Ahold, amely Csehországban az Albert nevű üzlethálózatot üzemelteti.

Korábban már többször felmerült az eladás lehetősége a magyar üzletlánccal kapcsolatban is. A mostani tranzakció bejelentésekor Londonban a legnagyobb brit kiskereskedelmi hálózat közölte:

egyelőre nem adja el magyarországi üzlethálózatát.

Az okok részletezése nélkül azt írták, hogy a Tesco továbbra is „minden lehetőséget tanulmányoz” a magyarországi érdekeltség jövőjével kapcsolatban.

Jelenleg a közép-európai üzletág a Tesco egyetlen komolyabb méretű érdekeltsége Nagy-Britannián és Írországon kívül, miután a cég a 2014-ben kirobbant könyvelési botrány óta eladta nemzetközi hálózatának zömét.

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