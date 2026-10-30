Tesco-eladások – megszólalt a brit cég a magyarországi üzletlánc sorsáról

A Tesco egyelőre nem adja el magyarországi üzlethálózatát - közölte pénteken Londonban a legnagyobb brit kiskereskedelmi hálózat, miután bejelentette csehországi és szlovákiai érdekeltségeinek értékesítését. A tranzakció teljes lezárására, beleértve a versenyhivatalok döntését is, 2027 őszén számít az Ahold, amely Csehországban az Albert nevű üzlethálózatot üzemelteti.

Korábban már többször felmerült az eladás lehetősége a magyar üzletlánccal kapcsolatban is. A mostani tranzakció bejelentésekor Londonban a legnagyobb brit kiskereskedelmi hálózat közölte:

egyelőre nem adja el magyarországi üzlethálózatát.

Az okok részletezése nélkül azt írták, hogy a Tesco továbbra is „minden lehetőséget tanulmányoz” a magyarországi érdekeltség jövőjével kapcsolatban.

Jelenleg a közép-európai üzletág a Tesco egyetlen komolyabb méretű érdekeltsége Nagy-Britannián és Írországon kívül, miután a cég a 2014-ben kirobbant könyvelési botrány óta eladta nemzetközi hálózatának zömét.