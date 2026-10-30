Megdöbbentő dolog okozta a görögországi robbanást, amelyben öt turista is meghalt

A görög hatóságok szerint a robbanást az okozta, hogy a gyanúsítottak ellopták a ház gázvezetékeinek réz alkatrészeit. A tűzoltóság közlése szerint a nyomozás során megállapították, hogy a gyanúsítottak ellopták a Plaka negyedben álló kétszintes ház gázcsöveinek rézből készült darabjait, és a szerkezetben okozott rongálás eredményezte a gázszivárgást, majd a robbanást.

A három ember éjszaka hatolt be az épületbe, a robbanás pedig a hajnali órákban történt, amikor az egyik lakó felkapcsolta a villanyt.

A szeptember 25-i tragédiában hat ember vesztette életét, négy amerikai turista – két házaspár –, egy brit és egy görög nő. A robbanásban szinte teljesen összeomlott az épület, károk keletkeztek a környező házakban, üzletekben, törmeléket és üvegszilánkokat pedig a helyszíntől több utcányira is találtak.

A vizsgálat több mint egy hónappal a történtek után vezetett eredményre. Miután az athéni műegyetem szakértői pontosan meghatározták a gázszivárgás helyét, a nyomozók kiértékelték a környéken lévő megfigyelőkamerák felvételeit. Ezeken felismerhető volt három ember, akik hajnali 2 óra felé – öt és fél órával a robbanás előtt – megközelítették az épületet. Ketten a lépcsőházon keresztül hatoltak be, és nem sokkal később egy rézcsővel a kezükben távoztak. A szakértők szerint a rézcső eltávolításakor a gázvezeték megsérült, a szivárgó gáz pedig felgyülemlett és egy régi villanykapcsoló feloltárakor lángra lobbant.