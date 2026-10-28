Megvan a 2026-os év szava, a közösségi média „adta” a világnak

Az amerikai Dictionary.com a „maxxing” kifejezést választotta az év szavává – írja a BBC híradása nyomán a hvg.hu.

A szó voltaképpen egy rövidítés, a „maximalizálás” egy formája, és önmagában vagy tetszőleges szóval párosítva is használható. A hivatalos definíció szerint a „maxxing” jelentése „a lehető legteljesebb mértékben, a lehető legjobban optimalizálva” végezni valamilyen tevékenységet. Más szóval: kimaxol.

Leginkább a „looksmaxxing” kifejezés kapcsán lehet vele találkozni, ami a meghatározott szépségideálok mértéktelen, önsanyargató hajszolását jelenti. A trend követői akár olyan őrültségekre is képesek, mint saját álluk kalapáccsal való ütlegelése, remélve, hogy a megrepedő, majd összeforró állkapocscsontok hangsúlyosabb arcélet eredményeznek.

A Dictionary.com közösségi médiás trendeket, híreket és keresési adatokat vett figyelembe a győztes szó kiválasztásakor. A „maxxing”-ra idén augusztusban 19-szer annyi keresés érkezett, mint egy évvel korábban.

A jelöltek sorában találhattuk még a magyarul nagyjából megfizethetőségnek fordítható „affordability”-t, az adatközpontot, a köznevesített „odüsszeiá”-t és az „unc”-ot, amely az „uncle”, azaz „bácsi” rövidített formája.