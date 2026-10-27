Emberek közé hajtott egy autó Németországban

Négy vagy öt ember megsérült, közülük néhányan súlyosan, kórházba szállították őket, de egyikük sem volt életveszélyes állapotban – tette hozzá a nyilatkozó.

Az eset hétfőn késő este történt Neustadt am Rübenberge városában, Hannover északnyugati részén, Alsó-Szászország tartományban.

A körülmények egyelőre tisztázatlanok. Az autó elmenekült a helyszínről, és a rendőrségnek nem sikerült megállítania a gyanúsítottakat, bár az első vizsgálatok szerint a résztvevők ismerték egymást.

A szóvivő szerint a rendőrök a közelben közlekedési rutinellenőrzést tartottak, amikor röviddel éjfél előtt észlelték az esetet, majd lövéseket adtak le a járműre, hogy megállítsák.

Számos rendőr és egy helikopter vett részt a műveletben.