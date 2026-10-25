Tízezrek tüntettek Prágában, Andrej Babis és a köztévé az oka

Jelenleg a két médiumot a lakosság tartja fenn kötelező havi előfizetési díjak befizetésével, de a kormány a jövőben az állami költségvetésből finanszírozná ezeket.

A javaslat, amely a televízió és a rádió jövő évi költségvetési keretét az ideihez képest mintegy 15 százalékkal csökkentené, jelentős társadalmi ellenállást váltott ki, miután sokan attól tartanak, hogy a kormány befolyást gyakorolhat a két médium törvény szerint pártatlan és független működésére.

"Most arra megy ki a játék, milyen lesz Csehország a következő évtizedekben.

A kormány azt próbálgatja, mit engedhet még meg magának.

Ha most nem lesz hallható az ellenkezésünk, akkor holnap elveszi a független bíróságokat és a demokrácia további pilléreit is" - hangzott el a tüntetésen.

A tüntetők teljesen megtöltötték a történelmi Óvárosi teret, az emberek feje felett cseh zászlók és számos transzparens volt látható, amelyek azt hirdették, hogy "A közszolgálati média a lakosságé, nem a kormányé", vagy "Nem adjuk a független televíziót és a rádiót!".

Más transzparensek a kormányfő lemondását követelték.

A közszolgálati médiumok támogatására Brnóban (Brünn) már szombaton több ezer ember tüntetett. Tiltakozó megmozdulások voltak más cseh városokban is.

Mikulás Minár bejelentette, hogy november 15-én Prágában újabb tüntetést rendeznek a közmédia támogatására. Erre a tüntetésre a Letná téren kerül sor, amelynek befogadóképessége többszöröse az Óvárosi térének.

Az "El a kezekkel a médiától" című prágai tüntetést, amelyet a köztévé és -rádió élőben közvetítettek, a Millió pillanat a demokráciáért elnevezésű civil szervezet kezdeményezte.