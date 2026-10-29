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Magyar Péter és a kék Skoda: indulás Prágába.
Nyitókép: Magyar Péter/Facebook

Magyar Péter témáit nyilvánosságra hozták Prágában

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A miniszterelnök csütörtökön kora reggel kétszer is elndult Prágába a Facebookon (fotó + videó, kék Skodával), a programját a cseh kormányhivatal tette közzé.

Magyar Péter és Andrej Babis négyszemközti tárgyalásával kezdődik az első cseh-magyar kormányülés Prágában.

Magyar Péter a Facebook-oldalára csütörtök reggel feltöltött videójában elmondta, a magyar kormány nyolc minisztere vesz majd részt a közös kormányülésen, ami után a kormányfőt a cseh köztársasági elnök fogadja.

A cseh kormányhivatal által nyilvánosságra hozott program szerint a tárgyalások témáját az időszerű európai és nemzetközi kérdések, kiemelten az Európai Unió versenyképessége, az energetikai biztonság, a migráció, az európai költségvetés jövője és az Európai Unió bővítése fogja képezni. A kormányközi konzultációk további témái: a regionális és a kétoldalú együttműködés, a gazdaság, a közlekedés, a védelmi ipar, a digitalizáció, a tudomány, a kutatás, az innováció és az egészségügy.

A tárgyalásokat követően a két fél képviselői sajtóértekezletet tartanak.

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Kezdőlap    Külföld    Magyar Péter témáit nyilvánosságra hozták Prágában

prága

magyar péter

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2026.10.29. csütörtök, 18:00
Thaisz Miklós
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezetője
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