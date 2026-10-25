Az elnök és Melania Trump együtt érkezett a Palm Beach-i szavazókörükbe, miután az elnök a reggelt a közeli golfpályáján töltötte.

A szavazás után a korrupciót firtató újságírói kérdésre az elnök azt hangoztatta, hogy a republikánusok "állják a sarat" a korrupcióval szemben.

Az igazi korrupció a demokrata korrupció – tette hozzá a mar-a-lagói rezidenciájához közel fekvő Palm Beachben lévő szavazókörben.

És Irán?

Egy Iránnal kapcsolatos kérdésre az elnök kijelentette: "Lehet, hogy be tudom fejezni. Az is lehet, hogy üzletet kötök, de nem vagyok bizonyos. Mindenképpen győzünk".

Melania Trumptól, aki a héten közreműködött az orosz megszállás alatt lévő, háború pusztította dél-ukrajnai Oleski városban kihirdetendő tűzszünetben, hogy humanitárius segítséget juttathassanak a városba és kimenekíthessék a polgári személyeket, azt kérdezték, elképzelhető-e, hogy Ukrajnába utazik. "Meglátjuk" – mondta a riportereknek.

Floridai helyzet

Floridában Trump Byron Donalds republikánus képviselőt és Ashley Moody republikánus szenátort, a jelenlegi külügyminiszter Marco Rubio utódját támogatja.

A republikánus milliárdos, aki 2020-ban végig tagadta a választási vereségét és alaptalanul tömeges csalással vádaskodott, szombaton ismét hasonló húrokat pengetett, azt állítva, hogy érvénytelen szavazólapok vannak a demokratapárti többségű Los Angelesben.

Tíz nappal a félidős választások előtt a közvélemény-kutatások szerint a republikánusok elveszíthetik a képviselőházi, de akár szenátusi többségüket is.