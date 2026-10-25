ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.56
usd:
327.2
bux:
0
2026. október 25. vasárnap Bianka, Blanka
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök beszél egy republikánus kampányrendezvényen a Dél-Karolina állambeli Pendletonban 2026. október 21-én. Az Egyesült Államokban november 3-án tartják az úgynevezett félidõs kongresszusi választást, amelyen a képviselõház mind a 435 tagját újraválasztják, valamint a szenátus száz helyének harmadára választanak szenátort. A félidõs elnevezés az elnöki ciklus félidejére utal.
Nyitókép: Mike Stewart

Donald Trump golfozott, majd feleségével közös programra sietett

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök és felesége szombaton leadta szavazócéduláját tíz nappal a félidős választások előtt egy floridai szavazókörben.

Az elnök és Melania Trump együtt érkezett a Palm Beach-i szavazókörükbe, miután az elnök a reggelt a közeli golfpályáján töltötte.

A szavazás után a korrupciót firtató újságírói kérdésre az elnök azt hangoztatta, hogy a republikánusok "állják a sarat" a korrupcióval szemben.

Az igazi korrupció a demokrata korrupció – tette hozzá a mar-a-lagói rezidenciájához közel fekvő Palm Beachben lévő szavazókörben.

És Irán?

Egy Iránnal kapcsolatos kérdésre az elnök kijelentette: "Lehet, hogy be tudom fejezni. Az is lehet, hogy üzletet kötök, de nem vagyok bizonyos. Mindenképpen győzünk".

Melania Trumptól, aki a héten közreműködött az orosz megszállás alatt lévő, háború pusztította dél-ukrajnai Oleski városban kihirdetendő tűzszünetben, hogy humanitárius segítséget juttathassanak a városba és kimenekíthessék a polgári személyeket, azt kérdezték, elképzelhető-e, hogy Ukrajnába utazik. "Meglátjuk" – mondta a riportereknek.

Floridai helyzet

Floridában Trump Byron Donalds republikánus képviselőt és Ashley Moody republikánus szenátort, a jelenlegi külügyminiszter Marco Rubio utódját támogatja.

A republikánus milliárdos, aki 2020-ban végig tagadta a választási vereségét és alaptalanul tömeges csalással vádaskodott, szombaton ismét hasonló húrokat pengetett, azt állítva, hogy érvénytelen szavazólapok vannak a demokratapárti többségű Los Angelesben.

Tíz nappal a félidős választások előtt a közvélemény-kutatások szerint a republikánusok elveszíthetik a képviselőházi, de akár szenátusi többségüket is.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump golfozott, majd feleségével közös programra sietett

donald trump

választás

florida

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Egyértelmű magyar kudarc Szlovákiában

Egyértelmű magyar kudarc Szlovákiában
Jelentősen, 54-ről 37-re csökkent a Magyar Szövetség megyei képviselőinek száma a szlovákiai önkormányzati választásokon a szavazatok csaknem teljes feldolgozottsága alapján. Dunaszerdahelyen a nem hivatalos részeredmények szerint Hájos Zoltán nyerheti a polgármester-választást.
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Lesz-e valaha új otthona a Nemzeti Galériának? Baán László, Inforádió, Aréna
Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.26. hétfő, 18:00
Nagy Sándor Gyula
Latin-Amerika-kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Válaszút előtt a kontinens legnagyobb hatalma – Felkerül Donald Trump koronájára a legékesebb gyémánt?

Válaszút előtt a kontinens legnagyobb hatalma – Felkerül Donald Trump koronájára a legékesebb gyémánt?

Itt a visszavágó Lula és Bolsonaro között, egy csavarral megspékelve. Latin-Amerika legnagyobb és legnépesebb országában, Brazíliában ma tartják az elnökválasztás második fordulóját, három héttel ezelőtt ugyanis egyik jelölt sem szerezte meg a voksok több mint felét. Az október 4-i első fordulóban nem a puccskísérletért elítélt exelnök, Jair Bolsonaro, hanem a helyette induló fia, Flávio végzett az élen a brazil baloldal ikonja, a negyedik ciklusért harcba szálló Lula da Silvával szemben. A verseny rendkívül kiélezett, a megosztó kampány tétje pedig túlmutat Brazília következő négy évén vagy a Bolsonaro klán dinasztiaépítési vágyán: a portugálajkú óriás elhódítása számítana a Donald Trump által támogatott, felívelőben lévő latin-amerikai jobboldal ékkövének, miközben a környezetvédők a "Föld tüdeje" miatt kongatják a vészharangot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Túlárazott lángos és kamu-gulyás: így árulják el a magyar gasztronómiát és verik át a turistákat Pesten

Túlárazott lángos és kamu-gulyás: így árulják el a magyar gasztronómiát és verik át a turistákat Pesten

Mit visz haza magával egy turista Budapestről, ha a magyar konyhával először egy túlárazott, rosszul elkészített gulyáson, egy turistáknak szánt lángoson keresztül találkozik?

BBC
Business Sport Travel Science
Almost 1,000 arrested as clashes follow another day of mass protests across France

Almost 1,000 arrested as clashes follow another day of mass protests across France

Hundreds of thousands took part in demonstrations in France, with protests also taking place in other European countries.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 25. 05:22
Egyértelmű magyar visszaesés Szlovákiában
2026. október 24. 20:53
Megint összecsapásokba torkollott a párizsi gigatüntetés
×
×