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Nyitókép: Unsplash

Többen meghaltak hamis gyógyszerektől Hollandiában

Infostart / MTI

Három embert őrizetbe vettek, és a rendőrség felszámolt harminc, illegális gyógyszereket, valamint kábítószereket árusító weboldalt Hollandiában, miután hárman meghaltak hamisított fájdalomcsillapítók fogyasztásának következtében – írta az NL Times holland hírportál csütörtökön.

A hatóságok tájékoztatása szerint az áldozatok olyan tablettákat vásároltak a weboldalakon, amelyeket oxikodon-tartalmú fájdalomcsillapítóként kínáltak, valójában azonban nitazéneket, rendkívül erős szintetikus opioidokat tartalmaztak.

A kedden őrizetbe vett férfiak a hatóságok szerint illegális gyógyszereket kínáltak, értékesítettek és terjesztettek, és közreműködtek az értékesítő weboldalak létrehozásában és fenntartásában, valamint az ügyfélkapcsolatok kezelésében. Az áldozatok nem sokkal haláluk előtt két ilyen internetes oldalon vásárolták meg a végzetesnek bizonyuló készítményeket.

A rendőrség három lakóingatlanban, egy hágai raktárhelyiségben és egy Bergschenhoekban található munkahelyen tartott házkutatást. A nyomozók kriptotárcákat, készpénzt és egyéb értéktárgyakat foglaltak le. Emellett több szervert is leállítottak, majd a további vizsgálatok céljából lefoglalták azokat és a rajtuk tárolt adatokat.

A razzia során egy 35 éves, Westland térségében élő férfit, valamint egy 39 éves rotterdami és egy 66 éves hágai lakost vettek őrizetbe. A gyanúsítottakat pénteken állítják bíróság elé. A rendőrség további őrizetbe vételeket sem zárt ki.

A hatóságok közlése szerint az elmúlt években többen is meghaltak Hollandiában, miután gyógyszertáron kívüli forrásból beszerzett, oxikodonnak tűnő tablettákat fogyasztottak. Az igazságügyi szakértői vizsgálatok kimutatták, hogy a tabletták az oxikodonnál sokkal erősebb hatású szintetikus opioidokat tartalmaztak, ami rendkívül magasra emeli a túladagolás kockázatát.

A holland rendőrség figyelmeztetett, hogy az illegális internetes gyógyszerkereskedők oldalai megbízhatónak tűnhetnek, az általuk kínált készítmények fogyasztása azonban életveszélyes lehet. A felszámolt weboldalakon olyan gyógyszereket is árusítottak, amelyeket kizárólag orvosi vényre, gyógyszertárban lehetne beszerezni.

A hatóságok arra kérték azokat, akik illegálisan vásárolt gyógyszerek fogyasztása után megbetegedtek, vagy tudomásuk van ilyen készítményekhez köthető halálesetről, hogy jelentkezzenek a rendőrségen.

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