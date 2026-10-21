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Nyitókép: koto_feja/Getty Images

Amitől mindenki tartott – Afrika legnépesebb országába is betört az ebola

Infostart / MTI

A nigériai kormány kedden beszámolt az első ebolás esetről az ország területén.

A nigériai kormány kedden beszámolt az első ebolás esetről az ország területén, Abujában, Afrika legnépesebb országának fővárosában, miközben Kenya nemrég a kilencedik esetet jelentette be.

„A beteg, egy nő, aki nemrég érkezett Nigériába egy Ugandából induló nemzetközi járaton, egy abujai magánkórházba került, ahol több napig ápolták, mielőtt a diagnózist megerősítették” – közölte Muhammad Ali Pate nigériai egészségügyi miniszter egy sajtóközleményben.

Hozzátette: a nigériai kormány „az ország összes állami és magán egészségügyi intézményét felszólította, hogy vezessék be a legmagasabb szintű riadókészültséget”.

A nigériai egészségügyi miniszter közlése szerint eddig 44 szoros kontaktot azonosítottak. A közegészségügyi csapatok azon dolgoznak, hogy azonosítsák és megfigyelés alá helyezzék azokat a személyeket, akik potenciálisan ki lehettek téve a fertőzésnek, különösen az egészségügyi személyzetet, a betegeket, a gondozókat és azokat, akik az utazás során kerültek kapcsolatba a fertőzötttel.

A Kongói Demokratikus Köztársaságot május óta történelmének 17. ebola-járványa sújtja, amely néhány hónap alatt a közép-afrikai országban a valaha tapasztalt leghalálosabb fertőzéssé vált. A kongói egészségügyi hatóságok adatai szerint a járványban eddig több mint 9 ezren fertőzödtek meg, és 4381-en meghaltak.

Kenya kedden bejelentette, hogy azonosította a kilencedik Ebola-fertőzöttet. Az Ebola testnedvekkel való érintkezés útján terjed, és súlyos vérzéses lázat okoz.

A kelet-afrikai ország október 6-án jelentette be az első Ebola-fertőzöttet, egy nappal azután, hogy Nairobiban elhunyt egy, korábban a Kongói Demokratikus Köztársaságban élő üzletember. Azóta további nyolc esetet erősítettek meg, többségük olyan személyeknél, akik szoros kapcsolatban álltak az első, negyvenes éveiben járó áldozattal.

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