Tömegbe hajtott egy autó a focimeccsen, áldozatok is vannak

Beszámolók szerint a kansasi Wichitában a Stryker sportkomplexumban ifjúsági futballmérkőzés zajlott, amikor egy autó hajtott a pályára, elgázolva egy 6 éves gyereket és egy 35 éves férfit. Tízen megsérültek, két 5 éves, két 8 éves és egy 9 éves gyermek, továbbá öt felnőtt. Mindannyiukat egy helyi kórházba szállították.

A rendőrök röviddel az eset után őrizetbe vették a gázoló autó 34 éves női vezetőjét. Aaron Moses rendőrkapitány azt mondta, hogy az autóban két kiskorú is utazott.

A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben.