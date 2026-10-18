ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.29
usd:
323.23
bux:
145471.12
2026. október 18. vasárnap Lukács
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Tömegbe hajtott egy autó a focimeccsen, áldozatok is vannak

Infostart / MTI

Két ember meghalt, amikor egy autó a tömegbe hajtott egy ifjúsági futballmérkőzésen az Egyesült Államokban szombaton – közölte a rendőrség.

Beszámolók szerint a kansasi Wichitában a Stryker sportkomplexumban ifjúsági futballmérkőzés zajlott, amikor egy autó hajtott a pályára, elgázolva egy 6 éves gyereket és egy 35 éves férfit. Tízen megsérültek, két 5 éves, két 8 éves és egy 9 éves gyermek, továbbá öt felnőtt. Mindannyiukat egy helyi kórházba szállították.

A rendőrök röviddel az eset után őrizetbe vették a gázoló autó 34 éves női vezetőjét. Aaron Moses rendőrkapitány azt mondta, hogy az autóban két kiskorú is utazott.

A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Tömegbe hajtott egy autó a focimeccsen, áldozatok is vannak

meghalt

usa

futball

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szegedi Andrea: ne higgyünk a sztereotípiáknak, az idősek az egyik legjobban erősödő turisztikai réteg

Szegedi Andrea: ne higgyünk a sztereotípiáknak, az idősek az egyik legjobban erősödő turisztikai réteg
A szenior turisták nemcsak több vendéget, hanem több és egyenletesebben eloszló turisztikai bevételt is jelentenek. Hiába ők a turizmus egyik legfontosabb célcsoportja, mégis csak kevés kampány szólítja meg őket célzottan. Pedig a 60 év feletti utazók nemcsak egyre többen vannak, hanem egyre többet is áldoznak utazásra. Az Európai Unióban 2024-ben már nagyjából minden negyedik turisztikai vendégéjszaka hozzájuk kötődik – mondta az InfoRádióban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány társadalomtudományi kutatója.
VIDEÓ
Lehet-e morális fenntartása a mesterséges intelligenciának? Keleti Arthur, Inforádió, Aréna
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.19. hétfő, 18:00
Zalai Csaba
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, az Európa-tanulmányok Tanszék oktatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fordulat vagy paradigmaváltás? A senki földjén a magyar agrármodell

Fordulat vagy paradigmaváltás? A senki földjén a magyar agrármodell

Az agrárium helyzetének diagnózisában egyetértés van, a szükséges gyógymód erősségében és a változás irányában viszont még nincs - derült ki a Magyar Közgazdasági Társaság által rendezett rendezett vitán, amelynek témája a készülő agrárstratégia volt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez kerül igazán sokba a streaming-szolgáltatóknál: rengeteg magyar is belesétál ebbe a csapdába minden este

Ez kerül igazán sokba a streaming-szolgáltatóknál: rengeteg magyar is belesétál ebbe a csapdába minden este

Az átlagos amerikai előfizető évente mintegy 110 órát – közel öt teljes napot – tölt azzal, hogy a streaming-platformok kínálatát böngészve valami néznivalót keressen.

BBC
Business Sport Travel Science
Violent clashes, looting and buildings ablaze in France as more than 1,200 arrested after protests

Violent clashes, looting and buildings ablaze in France as more than 1,200 arrested after protests

Disorder broke out in cities across the country on a day in which more than half a million joined cost of living protests.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 18. 11:14
Messiről egy új növényfajt neveztek el Peruban, ez lett a pontos neve
2026. október 18. 10:56
Álarcos telepesek palesztinokra és nyugati diplomatákra támadtak Ciszjordániában
×
×