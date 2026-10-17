Közel 9 millió ember adatai kerültek veszélybe egy ilyen jelszó miatt

A kiberbiztonsági szakemberek nem győzik hangsúlyozni, hogy kifejezetten veszélyes olyan jelszót használni, mint az „123456”, és hasonlók. Dániában most az élet adta erre a legjobb leckét: októberben veszélybe kerültek 8,8 millió ember adatai, miután hackerek hozzáférést szereztek az ország központi személyi nyilvántartásához (CPR) egy magáncégen keresztül, amelyik rendelkezett jogos hozzáféréssel – írja a The Register cikke nyomán a hvg.hu.

A Politiken nevű dán lap elérte a támadás végrehajtóját, aki azt állítja, egy informatikai cég fiókjával tört be a rendszerekbe, amelyet az 123456 „jelszóval” védtek. Azt viszont kifejezte: nem áll szándékában nyilvánosságra hozni vagy eladni a megkaparintott adatokat.

Állítása szerint a cégnél, amelyiken keresztül bejutott a kormányzati rendszerbe, három fiókot is a faék egyszerűségű „123456” jelszóval „védtek”. Ráadásul az egyik fiók a háromból rendszergazdai hozzáféréssel is rendelkezett.

A nyilvántartás, amelyhez a hacker hozzáfért, körülbelül 11 millió adatot tartalmaz, köztük elhunyt és külföldre költözött emberekét is. A dán TV2 úgy tudja, a támadó szeptember 10-én szerzett hozzáférést a CPR-rendszerhez, és szeptember 20-ig több mint 14 millió automatizált keresést hajtott végre abban. A jogosulatlan behatolást az illetékesek október 2-án észlelték, a dán adatvédelmi hatóságot pedig két nappal később értesítették.