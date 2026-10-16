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Rohamrendõrök vízágyút vetnek be a tüntetõ diákok oszlatására a torinói Piazza Castellón 2026. október 16-án. Az Olaszország-szerte zajló kormányellenes demonstrációkhoz kapcsolódó torinói megmozduláson a középiskolások kövekkel és tojásokkal dobálták meg a rendõröket az oktatásra fordított források növelését és a fegyverkezési kiadások csökkentését követelve.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Tino Romano

Felgyújtott papírtankkal és füstbombákkal üzentek Meloninak az olasz diákok

Infostart / MTI

Rómában füstbombákkal ostromolták az oktatási minisztérium épületét, Torinó utcáin egy papírtankot égettek el a diáktüntetések résztvevői, akiknek több csoportja a rendőrséggel is összecsapott pénteken a több olaszországi várost érintő megmozdulásokon.

A No Meloni Day című demonstrációk célja a Giorgia Meloni vezette kormány oktatási reformja elleni tiltakozás volt, de a fiatalok a szerintük megemelkedett lakásbérleti díjak ellen is tüntettek, valamint a megmozdulást a palesztin nép melletti szolidaritási akciónak is szánták.

Többségében gimnazisták és egyetemisták vonultak utcára. A transzparensek többségére az „Iskolára költsetek, ne háborúra!” feliratot írták, más táblákon az „El a kezekkel az oktatástól!” volt olvasható.

A szlogenek egy része a francia rendőröknek szólt a szomszédos országban tüntető diákok elleni fellépésük miatt.

Az északnyugat-olaszországi Torinóban egy kartonpapírból készült tankot égettek el a tanfelügyelőség előtt, majd be akarták venni a prefektúra épületét, amire a rendőrök több alkalommal vízágyúkkal válaszoltak.

A rendőrök és a diákok között a tanárok és a szülők vontak kordont a fiatalok védelmében.

Torinó polgármestere Stefano Lo Russo arra szólította fel a tüntetőket, „dobják ki soraikból” az erőszakos elemeket, miután egyesek Giorgia Meloni, Giuseppe Valditara oktatási miniszter, Guido Crosetto védelmi miniszter és a baloldali Demokrata Párt főtitkára, Elly Schlein fényképét vörös festékkel kenték be, mintha véres volna.

Összecsapások voltak Bolognában is a központi vasútállomásnál. A bolognai egyetem rektori hivatala előtt a hallgatók sátortábort vertek, hogy így tiltakozzanak a magas lakásbérleti díjak miatt.

Rómában a diákok egyszerre több helyszínen tüntettek: a Santa Maria Maggiore pápai bazilika előtt Palesztinát éltették, a Colosseumnál amerikai és izraeli zászlókat égettek el, utcai hulladéktárolókkal torlaszolták el az utcákat, az oktatási minisztérium előtt tiltakozók pedig füstbombákkal, petárdákkal indítottak ostromot, amelynek során összecsaptak a rendőrökkel.

Hasonló tüntetések voltak Nápolyban, Bariban, Firenzében, Veronában és Velencében is.

A diákok október 30-ra újabb országos megmozdulást hirdettek meg.

A Digos terrorellenes nyomozó igazgatóság bejelentette, hogy a térkamerák és más hatósági felvételek segítségével megkezdődött az arcukat eltakaró szélsőséges tüntetők azonosítása.

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