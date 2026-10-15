Orbán Viktor már Magyarországon van, Lakitelekre tart

Brüsszelben, az EU-csúcsnak otthont adó városban zajlott a Patrióták találkozója, onnan érkezett haza a volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke a legfrissebb Facebook-posztja alapján. Orbán Viktor a Fidesz-KDNP szövetség közös frakcióülésére igyekszik Lakitelekre. A két nagyobbik ellenzéki párt parlamenti képviselőcsoportja csütörtök-pénteken tanácskozik, az eseményen Orbán Viktor helyzetértékelő beszéde is elhangzik.

Az épülő „tiszás újkommunista egypártrendszer, a magyar emberek nehézségeire süket Facebook-kormányzás, a kibontakozó baloldali, a magyar cégeket és családokat sarcoló adó- és gazdaságpolitika, valamint hazánk külföldi érdeket kiszolgáló újragyarmatosítása nehéz időket hoznak, amelyben a nemzeti oldal feladata, hogy világos alternatívát kínáljon, következetesen képviselje a magyar családok és vállalkozások érdekeit, és megvédje Magyarország szuverenitását” – írták korábban a két párt közös közleményében.

A lakiteleki frakcióülésen az ehhez szükséges parlamenti és politikai feladatokról egyeztetnek.

Csütörtökön Orbán Viktor volt miniszterelnök korábban arról posztolt, hogy Brüsszelben járt. A videó tanúsága szerint külön tárgyalt Marine Le Pennel, a francia Nemzeti Tömörülés (RN) elnökjelöltjével. A francia ellenzéki vezetővel közös pártcsaládban ülnek az EP-ben, a Patrióták tagjai, a Fidesz elnöke pedig a Patrióta-csúcson vett részt.