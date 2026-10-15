ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.68
usd:
325.39
bux:
142908.96
2026. október 15. csütörtök Teréz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels

A saját virrasztásán megmozdult, aztán felült a koporsóban a tinédzser – videó

Infostart

Bizarr történet terjed a közösségi médiában egy 15 éves guatemalai lányról, Yuleidy Ixcotoyacról, aki a beszámolók szerint a saját virrasztásán tért magához a koporsóban.

A lány hozzátartozói úgy hitték, hogy meghalt, miután szombat hajnalban rosszul lett. Édesapja elmondása szerint kórházba vitte, ám útközben elvesztette az eszméletét, és a férfi úgy látta, hogy már nem lélegzik, a pulzusa sem tapintható.

Bár az apa állítása szerint orvos nem állapította meg a halál beálltát, koporsót vásárolt, hogy otthon virrasztást tartsanak a lánya tiszteletére – írja a spanyol Marca.

A családtagok, barátok és szomszédok már összegyűltek a guatemalai El Jocote településen, amikor Yuleidy a beszámolók szerint magához tért a koporsóban. A jelenlévők megdöbbentek, amikor észrevették, hogy a lány mozog, majd felébred.

Az apa csodának tulajdonította a történteket. Yuleidy egy helyi televíziónak azt mondta, először erős fájdalmat érzett a szívénél, nehéznek érezte a mellkasát, majd elájult.

A történet részleteit független forrásból nem sikerült megerősíteni, így egyelőre az sem tisztázott, pontosan mi okozta a lány eszméletvesztését, és miért hitték a hozzátartozói, hogy meghalt.

(Nyitóképünk illusztráció.)

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    A saját virrasztásán megmozdult, aztán felült a koporsóban a tinédzser – videó

virrasztás

guatemala

koporsó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter videón üzent, máris találkozott Robert Ficóval is Brüsszelben

Magyar Péter videón üzent, máris találkozott Robert Ficóval is Brüsszelben

A Visegrádi Négyek kormányfői külön találkozót tartottak Brüsszelben az EU-csúcs előtt szerdán késő este. Csütörtökön a „Kohézió barátai” csoport, majd az Európai Néppárt vezetői következnek.
 

Magyar Péter előtt mozgalmas napok állnak, Zelenszkijjel is tárgyal

Szlovákia kimaradna az újabb Ukrajnának nyújtandó uniós hitelből

Magyar Péter: a kormány azon fog dolgozni, hogy uniós forrásokat szerezzen a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez

VIDEÓ
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
MMA - Közgyűlés után és átvilágítás előtt. Turi Attila, Inforádió, Aréna
Mit hoz és mit visz a vagyonadó? Butor Gábor és Fajcsák Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.15. csütörtök, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jelentettek az amerikai nagybankok - Van egy üzletág, amelyik szinte mindenhol elhasalt most

Jelentettek az amerikai nagybankok - Van egy üzletág, amelyik szinte mindenhol elhasalt most

Vegyesnek bizonyultak a Wall Street nagybankjai által kedden és szerdán közzétett harmadik negyedéves gyorsjelentések. A kötvénypiaci eladási hullám visszavetette a kötvénykereskedési üzletágak teljesítményét, miközben a részvénykereskedés kiugró bevételnövekedést produkált.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most közölték a részleteket az új uniós költségvetésről: erre számíthat Magyarország

Most közölték a részleteket az új uniós költségvetésről: erre számíthat Magyarország

Az EU soros ír elnöksége egy 1620 milliárd eurós kompromisszumos javaslatot terjesztett elő.

BBC
Business Sport Travel Science
At least 18 pupils and one teacher killed after school roof collapses in Pakistan

At least 18 pupils and one teacher killed after school roof collapses in Pakistan

Forty others are injured and rescuers are searching the rubble for any survivors, according to local media reports.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 15. 09:10
Újabb hajók lángolnak a Fekete-tengeren, kiterjed a háború?
2026. október 15. 07:58
A Facebook az elnök szerint korlátozta a kampányát Brazíliában
×
×