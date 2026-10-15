A saját virrasztásán megmozdult, aztán felült a koporsóban a tinédzser – videó

A lány hozzátartozói úgy hitték, hogy meghalt, miután szombat hajnalban rosszul lett. Édesapja elmondása szerint kórházba vitte, ám útközben elvesztette az eszméletét, és a férfi úgy látta, hogy már nem lélegzik, a pulzusa sem tapintható.

Bár az apa állítása szerint orvos nem állapította meg a halál beálltát, koporsót vásárolt, hogy otthon virrasztást tartsanak a lánya tiszteletére – írja a spanyol Marca.

A családtagok, barátok és szomszédok már összegyűltek a guatemalai El Jocote településen, amikor Yuleidy a beszámolók szerint magához tért a koporsóban. A jelenlévők megdöbbentek, amikor észrevették, hogy a lány mozog, majd felébred.

Az apa csodának tulajdonította a történteket. Yuleidy egy helyi televíziónak azt mondta, először erős fájdalmat érzett a szívénél, nehéznek érezte a mellkasát, majd elájult.

?? Adolescente despierta en su propio ataúd después de creerla muerta en Guatemala: Una joven de 15 años, identificada como Yuleidy Ixcotoyac, despertó dentro de su ataúd tras permanecer cerca de ocho horas en un velatorio en la aldea El Jocote, en el departamento de Quiché. Según la información disponible, la menor sufrió un desvanecimiento y su padre la dio por muerta al no detectar respiración ni pulso. Según relató su padre, Abraham Ixcotoyac, en una entrevista con TV Sac, la joven sufrió un malestar en la madrugada y perdió el conocimiento mientras él la trasladaba en automóvil con la intención de llevarla a un centro de salud. "Ella salió inconsciente de acá de la casa, la trasladaba para el hospital", afirmó Ixcotoyac. El hombre sostuvo que, poco antes de llegar al municipio de San Pedro Jocopilas, notó que su hija no respiraba y no tenía pulso. El padre de la joven aclaró que Yuleidy no llegó a recibir atención médica. "No ingresó a hospital ella", dijo durante la entrevista. También señaló que, tras advertir que no presentaba signos vitales, buscó una funeraria para conseguir un ataúd y trasladarla de regreso a su vivienda. Durante la ceremonia fúnebre, los asistentes observaron movimientos en el féretro y, al percatarse de lo ocurrido, la auxiliaron. La joven se encuentra consciente y en recuperación. — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 11, 2026

A történet részleteit független forrásból nem sikerült megerősíteni, így egyelőre az sem tisztázott, pontosan mi okozta a lány eszméletvesztését, és miért hitték a hozzátartozói, hogy meghalt.

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