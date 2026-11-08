ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.27
usd:
326.03
bux:
143453.78
2026. november 8. vasárnap Zsombor
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kukorica, betakarítás előtt. Corn harvest scene, Estrem Farms, Nerstrand, Minnesota.
Nyitókép: Richard Hamilton Smith, Getty Images

Bajban a magyar agrárium: egyre több ágazat sodródik válságba

Infostart / InfoRádió
ÚJABB CIKKÜNK A TÉMÁBAN

Tovább csökkent az MBH Bank AgrárTrend indexe a harmadik negyedévre, amely így jelenleg 30,6 ponton áll a 35 pontos egyensúly szinthez képest. A bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának stratégiai ügyfelekért felelős központjának vezetője, Héjja Csaba az InfoRádióban elmondta, egy egységes agrárstratégia megteremtésére van szükség ahhoz, hogy az élelmiszer-gazdaság növelni tudja versenyképességét.

Sokkal több olyan termékpályánk van, akinek a helyzetértékelése inkább tart az erős negatív, mint a semleges, pozitív irányába. Ez azt jelenti, hogy a 2026-os évben nemcsak a szántóföldi növénytermesztés és az aszály voltak a leginkább negatív tényezők, hanem két másik ágazat, a tejipar és a sertéstenyésztés is hosszan elhúzódó válságot éltek meg – mondta az InfoRádióban Héjja Csaba, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának stratégiai ügyfelekért felelős központjának vezetője.

A teljes agráriumot, élelmiszer-gazdaságot reprezentálni hivatott AgrárTrend indexünk egyre inkább távolodik az egyensúlyi helyzettől – jelentette ki a szakember. Hozzátette, emellett azt is el kell mondani, hogy természetesen vannak olyan termékpályák is, amik képesek voltak jól teljesíteni és pozitív irányba mozdulni 2026-ba. Ilyen volt az üvegházi kertészet és a baromfi ágazat is, utóbbin belül az étkezési tojástermelés. Ezek a területek jövedelmezőnek és stabil termelőnek bizonyultak, jó keresleti viszonyokkal.

Az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának stratégiai ügyfelekért felelős központjának vezetője elmondta, a hazai kukoricatermeléssel van a legnagyobb probléma. A kukorica ugyanis, túl azon, hogy kiemelten fontos az élelmezésben, a feldolgozóipar számára is nagyon fontos.

2026-ban a szokásos 7-8 millió tonna helyett mindössze 1,5 millió tonna kukorica termett, ez pedig kevesebb, mint a fele annak, amennyit csak az ipar egy évben felvesz

– szögezte le a szakember. Héjja Csaba két kritikus pontot emelt ki: a takarmányozást és az etanol-előállítást. Az állati takarmányozás terén a sertés- és baromfi-ágazatok a legnagyobb kukoricafogyasztók, bár az állattartás és a takarmányipar egészen jól alkalmazkodott a gyengébb termésátlagokhoz, vannak a kukoricának alternatívái.

Az etanolgyártás viszont már egy teljesen más eset, ott sokkal kevésbé váltható ki. Ez azt jelenti, hogy idén a magyar mezőgazdaság nem volt képes biztosítani az ország önellátását, ismét importra szorultunk ahhoz, hogy működőképes maradjon az ipar és az élelmezésbiztonság, mindezt jelentős logisztikai fennakadások mellett.

A Duna hajózhatósága erősen lecsökkent, így a vasúti szállítmányozási kapacitások igen telítettek, azaz, hogyha lehet is szállítani, akkor csak nagyon drágán

– fűzte hozzá a szakértő. 2020-tól kezdődően nem csak a magyar élelmiszer-gazdaságban, de globálisan is rendkívüli módon felerősödtek az időjárási szélsőségek. Az MBH AgrárTrend elemzésében a szakértők egy hosszú távú, egységes agrárstratégiát sürgetnek, ami a nagyobb hozzáadott érték előállítására és az alkalmazkodóképesség javítására épül. Héjja Csaba megjegyezte, az ágazat szinte „kiabál” egy új stratégiáért.

A szakértő elmondta, erre azért van szükség, mert a pénzügyi intézmények, befektetők részéről jelentősen csökkenne a kockázat. 2020 előtt a mezőgazdaság még egy igen vonzó befektetési forma volt, mostanra viszont már sokkal kevésbé az, holott maga az élelmezés a pénzintézet szerint egy stratégiai, nemzetbiztonsági és versenyképességi kérdés is.

Az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának stratégiai ügyfelekért felelős központjának vezetője aláhúzta:

Magyarországnak nagyon jó adottságai vannak, viszont kevés a hozzáadott érték.

Ez alatt nem azt érti, hogy helyben kellene mindent feldolgozni, sokkal inkább azt, hogy jobb pozícióra lenne szükség az értékláncban. Vagyis nem újabb és újabb üzemeket kell nyitni, hanem humán tőkefejlesztésre, például specializált agrárlogisztikai fejlesztésekre kellene koncentrálni.

A szakember kijelentette, a magyar élelmiszert meg tudjuk termelni helyben, magyar alapanyagból, versenyképesen viszont csak az Európai Unió többi országába tudunk szállítani, szárazföldön, hiányoznak ugyanis az elosztó központok. Véleménye szerint a már említett hozzáadott értéket, teljes értékláncban gondolkodva akár humántőke-fejlesztéssel, logisztikai fejlesztésekkel, informatikai beruházásokkal, kutatás-fejlesztéssel lehetne növelni, nem kizárólag a volumen növelésével.

A cikk alapjául szolgáló interjút Barkóczi Bence készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Bajban a magyar agrárium: egyre több ágazat sodródik válságba

mezőgazdaság

gazdaság

időjárás

agrárium

termelés

elemzés

index

mbh bank

héjja csaba

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Vészkapcsoló – Hogyan tiltaná ki Kínát az EU a piacairól?

Vészkapcsoló – Hogyan tiltaná ki Kínát az EU a piacairól?

Új kereskedelmi fegyver, avagy „vészkapcsoló” kidolgozására készül az Európai Unió, amellyel akár azonnal kizárhatná az európai piacról a kínai cégeket. A lépés hátterében az európai ipart egyre erősebben szorongató kínai verseny és a két gazdaság közötti kereskedelmi egyensúlytalanság áll.
Krakkói lövöldözés: újabb megrázó információk érkeznek Lengyelországból

Krakkói lövöldözés: újabb megrázó információk érkeznek Lengyelországból

A krakkói lövöldözésben öt külföldi sérült meg - közölte vasárnap Maksymilian Kosowski, a Kis-lengyelországi vajdaság szóvivője. Megerősítette azt is, hogy a hat halálos áldozat egyike brit állampolgár.
 

A krakkói lövöldöző először a szüleit és a testvérét gyilkolta meg

Újabb nyugtalanító részletek a krakkói vérengzésről

Menekülő tömeg, sikolyok és lövések – így élte át Krakkó a szombati borzalmat

Megszólalt a magyar Külügyminisztérium a krakkói vérengzésről

„Magyarország a lengyel nép mellett áll” – üzent Magyar Péter a gyilkos támadás után

Megrázta a krakkói lövöldözés híre a magyar köztársasági elnököt

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
Félidős választások: eddig tartott a trumpizmus? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.09. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: 57 milliárdból zöldítené ki az országot a kormány, leállítanak egy útfejlesztést a környezeti károk miatt

Tisza-kormány: 57 milliárdból zöldítené ki az országot a kormány, leállítanak egy útfejlesztést a környezeti károk miatt

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése szerint az idei 20 milliárd helyett jövőre 100 milliárd forintot költ a kormány útfelújításra, a Magyar Közút pedig közel 5 milliárdot kap a géppark megújítására.  A miniszter vasárnap arról is beszámolt, hogy Keszthelynél új bekötőút építését tervezik, az M76-os gyorsforgalmi út előző kormány által betervezett folytatását Sármellék felé ugyanakkor leállítják, mivel az jelentős környezeti károkkal járna. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap bejelentette, hogy átfogó országfásítási és települészöldítési programot indít a kormány, amelynek keretében többek között csemetéket várásol az állam, valamint az önkormányzatok számára elérhető pályázatokat is indítanak. A kormányfő szombaton részvétét fejezte ki a lengyel népnek a hat halálos áldozattal járó krakkói lövöldözés után. A Külügyminisztérium tegnapi közlése szerint magyar áldozat és sérült nincs. Cikkünk folyamatosan frissül a vasárnapi kormányzati hírekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megvan a dátum, mikor nyit a Városligeti Műjégpálya: nem lesz olcsó mulatság, ha hétvégén korcsoláyzni akar menni a család

Megvan a dátum, mikor nyit a Városligeti Műjégpálya: nem lesz olcsó mulatság, ha hétvégén korcsoláyzni akar menni a család

November 20-án nyit a Városligeti Műjégpálya. A szezonnyitó a jég gépesítésének 100. évfordulóját ünnepli.

BBC
Business Sport Travel Science
Killing of six people in Krakow square 'constitutes terrorist offence', says Polish prosecutor

Killing of six people in Krakow square 'constitutes terrorist offence', says Polish prosecutor

A British citizen was among those killed and 16 others were injured. Three other bodies were found at the suspect's house and later identified as his family.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 8. 08:34
A magyarok fele túllépi a keretet, de van, amiből nem enged
2026. november 7. 17:30
275 milliárdos segítség érkezhet a magyar vállalkozásoknak
×
×