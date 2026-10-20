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Nyitókép: ljubaphoto/Getty Images

Új fejlesztés segít felmérni, milyen pályázati pénzek érhetők el a magyar cégeknek

Infostart / InfoRádió

Új, AI-alapú előminősítési megoldással készül az MBH Csoport digitális szolgáltatásplatformja, a BUPA az európai uniós források lehívására. A részletekről Kovásznai Ádám, a BUPA üzletágvezetője beszélt az InfoRádióban.

Az MBH Bank új fejlesztése, amely a BUPA platformon keresztül érhető el, abban segít a vállalkozásoknak, hogy megtalálják a számukra megfelelő pályázatokat és finanszírozási formákat. Kovásznai Ádám a fejlesztést illetően elmondta: azt tapasztalták, hogy sok vállalkozás szeretne fejleszteni és beruházni, közel harmaduk azonban nincs tisztában az elérhető pályázati lehetőségekkel és a számukra hozzáférhető forrásokkal Magyarországon. Ennek támogatására a BUPA platformon egy mesterséges intelligencián alapuló előminősítőt indítottak el.

Ez a vállalkozások nyilvános adatai alapján felméri, hogy mely hazai pályázatokra lehetnek előzetesen jogosultak, és mekkora támogatási összegre számíthatnak.

A pályázati folyamat elindításában pedig szakértő bevonásával is segítséget nyújtanak.

Az előminősítés társas vállalkozások esetében a nyilvános cégadatbázisokban elérhető információk alapján működik. A BUPA platformon történő regisztrációt követően viszont a cégek további adatokat is megoszthatnak: amennyiben a NAV-kulcsukat is megadják, hozzáférést biztosítva a számlázási rendszerben elérhető információikhoz, a forgalom, vagyis a bevételek és a kiadások alapján is tudnak minősítést készíteni – tette hozzá.

Emellett a bankszámlák csatlakoztatására is van lehetőségük a vállalkozásoknak, ami a számlaforgalom elemzését teszi lehetővé. Az előminősítés során ezeket az adatokat vetik össze az egyes pályázatok feltételeivel. A másik oldalon pedig vizsgálják például, hogy a vállalkozás adózott eredménye negatív-e, illetve hogy a székhelye megfelel-e a pályázatban meghatározott területi követelményeknek. Az így összevetett adatok alapján állapítják meg, hogy a cég mely pályázatokra lehet előzetesen jogosult – fejtette ki.

A szakember azt is hangsúlyozta: a szolgáltatást pályázatíró és tanácsadó szakértők bevonásával fejlesztették ki,

az előminősítés során megjelenő támogatási és hitelösszegek azonban csak tájékoztató jellegű becslések, és nem minősülnek ajánlatnak.

Ha egy vállalkozás több pályázatnak is megfelelhet, a platform ezeket kumuláltan (együttesen) jeleníti meg, így a cég kiválaszthatja a számára leginkább megfelelő lehetőségeket.

A szolgáltatás célja tehát, hogy egy előzetes becslés alapján a vállalkozások vezetői időt spórolva gyorsan képet kapjanak az elérhető forrásokról és a pályázati feltételekről, és eldönthessék, érdemes-e tovább foglalkozniuk egy-egy lehetőséggel. Ez különösen hasznos lehet azoknak a cégvezetőknek, akik az értékesítési, HR- és pénzügyi feladatokat is maguk látják el – emelte ki Kovásznai Ádám, hozzátéve: pontos összeget csak azután tudnak mondani, ha szakértői tanácsadásra és pályázatírói segítségre is sor került.

Az előminősítő szolgáltatásról a bupa.hu oldalon, a bal oldali menü „Forrás” pontja alatt – bejelentkezést vagy regisztrációt követően – tájékozódhatnak a mikro-, kis- és középvállalkozások vezetői.

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