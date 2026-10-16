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Egy épület vagy lakóház bejárata kék ajtóval.
Nyitókép: Pexels

Olyan fontos tartozéka ez a háznak, hogy akár büntetés is járhat a hiányáért

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Ha hiányzik vagy nehezen olvasható a tábla a házon, azzal a postások, de akár a mentők munkáját is hátráltathatjuk, akik a megfelelő címet keresik.

A hiányzó vagy rosszul látható házszám miatt akár egy küldemény kézbesítése is meghiúsulhat, de sürgős esetben a mentők vagy a tűzoltók dolgát is megnehezítheti, ha nem találják egyértelműen – emlékeztet a kemma.hu.

Azonban ez nem csak praktikusság kérdése, hanem konkrétan jogszabály írja elő a cím feltüntetését az épületeken. Az önkormányzatok is rendszeresen felhívják a figyelmet rá, hogy az ingatlantulajdonosok ellenőrizzék a házszámtáblájukat, és ha hiányzik, rossz szám szerepel rajta, vagy nem látható megfelelően, akkor gondoskodjanak a pótlásáról.

A házszám feltüntetését a helyi önkormányzatokról szóló törvény írja elő. A szabály szerint minden házszámmal ellátott épületen fel kell tüntetni a házszámot. Nem elég azonban, ha a jelzés valahol szerepel az ingatlanon: annak a közterületről vagy magánútról is jól láthatónak kell lennie.

A tábla vagy házszámok beszerzése és felszerelése a tulajdonos feladata. Ha a jelzés hiányzik, olvashatatlan vagy már nem felel meg a valóságnak, mielőbb gondoskodni kell a pótlásról vagy a cseréről, hiszen aki nem tesz eleget a kötelezettségének, akár 150 ezer forintos bírságot is kaphat.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a hiányzó házszám miatt minden településen automatikusan ekkora büntetés jár. A bírságolás lehetőségét és feltételeit a helyi rendeletnek is rögzítenie kell, ezért a szabályozás településenként eltérhet – teszi hozzá a megyei portál.

Az Országos Mentőszolgálat külön felhívja rá a figyelmet, hogy évente több tízezer olyan eset van, amikor minden másodperc számít, a pontos cím hiánya pedig késleltetheti a segítségnyújtást. A Magyar Posta szintén jelezte, hogy a házszámok és az utcanévtáblák hiánya megnehezíti a küldemények kézbesítését. Ha a cím nem azonosítható, a posta harminc napos határidőt ad a hiányosságok pótlására, ezt követően pedig visszaküldi a küldeményt a feladónak.

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