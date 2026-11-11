Pénzmosó hálózatot fejezett le a rendőrség

Több tucat stróman közreműködésével mosott tisztára csalásokból származó pénzeket egy Magyarországon tevékenykedő bűnözői hálózat. A Pest megyei nyomozók összehangolt akcióban csaptak le a csoport hazai irányítóira – írja beszámolójában a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.

A főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya 2026 júliusa óta nyomoz pénzmosás és más bűncselekmények gyanúja miatt. Az eljárás során a nyomozók egy magyarországi, szervezett pénzmosó hálózat tevékenységét tárták fel, amelynek tagjai vagyon elleni bűncselekményekből, elsősorban csalásokból származó összegek tisztára mosásában működtek együtt.

Az adatok szerint az elkövetők ezen összegek megszerzéséhez és továbbításához több tucat strómant vettek igénybe.

A közreműködők a hálózat vezetőinek utasításai alapján vették fel a különböző számlákra érkező pénzeket, majd azokat átadták. A módszer célja a pénz eredetének, valamint további útjának elfedése volt.

A rendőrök feltérképezték a pénzmozgások egy részét, azonosították a hálózat több résztvevőjét, és bizonyítékokat gyűjtöttek a csoport működéséről. A július óta tartó eljárásban eddig több mint 12 személyt hallgattak ki gyanúsítottként, közülük többen jelenleg is letartóztatásban vannak.

A nyomozás újabb szakaszában a Pest megyei rendőrök összehangolt akciót hajtottak végre, és elfogták a pénzmosó hálózat Magyarországon tevékenykedő, feltételezett irányítóit és további közreműködőit. Négy embert fogtak el, és további 12 személyt hallgattak ki.

Az adatok szerint a csoport egyik feltételezett vezetője arra vett rá egy nőt, hogy bűncselekményből származó pénzt vegyen fel, majd azt továbbítsa a hálózat egy másik tagjának. A nő a férfi utasításait követve két Pest megyei település pénzváltójánál összesen 5,7 millió forintot vett fel, majd az összeget egy budapesti bevásárlóközpontban adta át egy másik férfinak. A pénz átvevője az összeg 10 százalékát, azaz 570 ezer forintot adott vissza a nőnek a közreműködéséért.

A rendőri akció során a pénzmozgásokat irányító, a csoport egyik feltételezett felső vezetőjeként azonosított férfit szentesi lakcímén fogták el.

Ezzel egy időben a pénzt átvevő férfinál, ecsegfalvi lakcímén is megjelentek a rendőrök. A férfi az érkezésük előtt két mobiltelefont próbált elrejteni a lakóingatlan kertjében, a nyomozók azonban megtalálták és lefoglalták a készülékeket. A kutatás során kábítószergyanús anyagot is találtak, amelyet szakértők vizsgálnak.

A pénzfelvételben közreműködő nőt és a párját Budapesten fogták el.

Az akciót követően két férfit vettek őrizetbe, és kezdeményezték letartóztatásukat, amelyet a Budakörnyéki Járásbíróság elrendelt.

A rendőri fellépés ugyanakkor nem zárta le az ügyet, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztályának nyomozói tovább vizsgálják a hálózat tevékenységét, a bűncselekményekből származó pénzösszegek útját, valamint a további érintettek szerepét.

Az eddigi bizonyítékok alapján az üzletszerűen elkövetett pénzmosás és az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás gyanúja mellett más bűncselekményeket is vizsgálnak.

A rendőrség weboldalán képek is megtekinthetők az elfogásokról.