Videón a csupasz, torz lény, amely elragadja a háziállatokat

Mexikóban rémisztő felvételek terjednek egy rejtélyes, csupasz lényről, amely a beszámolók szerint haszonállatokra támad, majd nyomtalanul eltűnik a sötétben. A Chihuahua államban található Ciudad Juárez környékén készült biztonsági kamerás videókon egy furcsa, kerek fejű, rendkívül hosszú végtagokkal és farokkal rendelkező alak látható. A felvételek alapján a lény állítólag négy lábon mászik, vékony ujjaival pedig falakra is felkapaszkodik – írja a The Sun beszámolója nyomán az Index.

A helyiek szerint a fura lény tyúkokat és nyulakat támad meg. Jamie Maussan paranormális kutató is megvizsgálta a felvételeket, és úgy véli, a lény rendkívül mozgékony és intelligens lehet, megjelenése pedig eltér az ismert fajokétól. „Ragadozó. Nem állítom, hogy földönkívüli, de valami félelmetes” – nyilatkozta a helyi médiának.

A kutatócsoport a környéken élők beszámolóit is gyűjtötte, valamint olyan vadkamerás fényképeket is bemutatott, amelyekről állítása szerint a szakértők sem tudták megállapítani, milyen állat látható rajtuk.

I live near Ciudad Juárez, and @jaimemaussan1’s visit to investigate a reported creature sighting has been all over the local news. The video is pretty interesting, and even TV Azteca is covering the story. https://t.co/cqnAANVAjZ — Gonzalo Chavez (@gchavez101) October 21, 2026

amie Maussan azt is állította, hogy sokan elhagyták félelmükben az otthonukat. Úgy tervezi, kamerákat és csapdákat helyez ki, hogy további bizonyítékokat szerezzen a rejtélyes teremtményről.

Egyes találgatások szerint a lény talán alakváltó, mások viszont a latin-amerikai néphiedelmekből ismert csupakabrát látják benne. Egyelőre viszont nem került elő olyan biológiai bizonyíték, amely igazolná, hogy valóban ismeretlen fajról van szó. A további vizsgálatok szükségességét a kutatók is elismerik, Ciudad Juárez polgári védelmi vezetője, Sergio Rodríguez ugyanakkor közölte: a hatóságokhoz nem érkezett olyan bejelentés, amely megerősítené az ismeretlen állat létezését.