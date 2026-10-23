ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.22
usd:
326.69
bux:
0
2026. október 23. péntek Gyöngyi
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Laurence Monneret/Getty Images

Videón a csupasz, torz lény, amely elragadja a háziállatokat

Infostart

A torz, csupasz lény állítólag a helyiek haszonállatait tizedeli, a róla készült kamerafelvételt egy paranormális szakértőcsoport is megvizsgálta.

Mexikóban rémisztő felvételek terjednek egy rejtélyes, csupasz lényről, amely a beszámolók szerint haszonállatokra támad, majd nyomtalanul eltűnik a sötétben. A Chihuahua államban található Ciudad Juárez környékén készült biztonsági kamerás videókon egy furcsa, kerek fejű, rendkívül hosszú végtagokkal és farokkal rendelkező alak látható. A felvételek alapján a lény állítólag négy lábon mászik, vékony ujjaival pedig falakra is felkapaszkodik – írja a The Sun beszámolója nyomán az Index.

A helyiek szerint a fura lény tyúkokat és nyulakat támad meg. Jamie Maussan paranormális kutató is megvizsgálta a felvételeket, és úgy véli, a lény rendkívül mozgékony és intelligens lehet, megjelenése pedig eltér az ismert fajokétól. „Ragadozó. Nem állítom, hogy földönkívüli, de valami félelmetes” – nyilatkozta a helyi médiának.

A kutatócsoport a környéken élők beszámolóit is gyűjtötte, valamint olyan vadkamerás fényképeket is bemutatott, amelyekről állítása szerint a szakértők sem tudták megállapítani, milyen állat látható rajtuk.

amie Maussan azt is állította, hogy sokan elhagyták félelmükben az otthonukat. Úgy tervezi, kamerákat és csapdákat helyez ki, hogy további bizonyítékokat szerezzen a rejtélyes teremtményről.

Egyes találgatások szerint a lény talán alakváltó, mások viszont a latin-amerikai néphiedelmekből ismert csupakabrát látják benne. Egyelőre viszont nem került elő olyan biológiai bizonyíték, amely igazolná, hogy valóban ismeretlen fajról van szó. A további vizsgálatok szükségességét a kutatók is elismerik, Ciudad Juárez polgári védelmi vezetője, Sergio Rodríguez ugyanakkor közölte: a hatóságokhoz nem érkezett olyan bejelentés, amely megerősítené az ismeretlen állat létezését.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Bulvár    Videón a csupasz, torz lény, amely elragadja a háziállatokat

rejtély

mexikó

azonosítás

felvétel

kamera

közép-amerika

élőlény

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Hack Péter: Matolcsy György nincs még rabruhában, akár házi őrizetbe is kerülhet – a büntetőeljárás részletei

Hack Péter: Matolcsy György nincs még rabruhában, akár házi őrizetbe is kerülhet – a büntetőeljárás részletei

A bíróság várhatóan pénteken dönt az őrizetbe vett Matolcsy György volt jegybankelnök kapcsán arról, hogy letartóztatják-e. Hack Péter, az ELTE emeritus professzora, a Büntetőeljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék oktatója tisztázta, a gyanúsításban szereplő bűncselekmény súlya indokolja-e a fogságot, vagy ez-e a normális ügymenet.
 

Polt Péter megszólalt

19.56: felgyulladt a forradalom lángja, Vitézy Dávidnak ötlete támadt

19.56: felgyulladt a forradalom lángja, Vitézy Dávidnak ötlete támadt

A kormányfő ez alkalommal arra emlékeztetett, amit tavaly remélt: erős, demokratikus, szuverén, független Magyarországon lehet majd ünnepelni ezt a kerek évfordulót, 1956 70. évfordulóját. A láng meggyújtásában ott van Magyar Péter elmondása szerint az öröm, hogy elmondhatjuk, köszönjük, hogy gyermekeink köztünk lehetnek, és szabadon kérdezhetnek, megismerhetik azok történetét, akiknek annyi köszönettel tartozunk.
 

„Le lehet győzni a legsötétebb hatalmakat is” – Magyar Péter a Bem téren

Baka András: gondoskodni kell 1956 eszméjének és tanulságainak továbbadásáról

Ezek a külföldi állami vezetők érkeznek Magyarországra a forradalom 70. évfordulójára

Így lesznek nyitva a boltok és a gyógyszertárak a hosszú hétvégén

Karácsony Gergely: a Városháza park a felszabadulásról fog szólni október 23-án

Forgalomkorlátozások a fővárosban csütörtökön és pénteken

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz a nyers tejből kész termék? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Kozma Barnabás
Lesz-e valaha új otthona a Nemzeti Galériának? Baán László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.26. hétfő, 18:00
Nagy Sándor Gyula
Latin-Amerika-kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyon erős földrengés rázta meg Tibetet, házak százai omlottak össze

Nagyon erős földrengés rázta meg Tibetet, házak százai omlottak össze

Legalább 16 ember meghalt, 54-en megsérültek, és több száz lakóépület összeomlott egy 7-es magnitúdójú földrengésben a délnyugat-kínai Tibetben – jelentette pénteken a kínai állami média.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Izgalmas hosszú hétvége vár a magyar foci rajongóira: rangadók és kiesési csaták az OTP Bank Liga 11. fordulójában

Izgalmas hosszú hétvége vár a magyar foci rajongóira: rangadók és kiesési csaták az OTP Bank Liga 11. fordulójában

Az OTP Bank Liga 11. fordulójában a listavezető Puskás Akadémia a sereghajtó Nyíregyházát, a Győri ETO az Újpestet, a Ferencváros pedig az MTK-t fogadja

BBC
Business Sport Travel Science
Hospitals deliberately targeted by Sudan's RSF fighters, BBC investigation finds

Hospitals deliberately targeted by Sudan's RSF fighters, BBC investigation finds

The UN human rights chief Volker Türk says the multiple attacks may amount to war crimes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 15. 11:08
Szinte hihetetlen: Hilary Swank 52 évesen babát vár
2026. október 13. 13:26
Megvadult a Hellboy-filmek sztárja, csúnyán megharapott egy légiutas-kísérőt
×
×