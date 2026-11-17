Két önvezető jármű tesztelése kezdődött meg hétfőn Debrecen közútjain, a Debreceni Egyetem (DE) műszaki kara a projekt egyik szakmai partnereként vesz részt a munkában – közölte az intézmény sajtóközpontja.

A tesztelésben részt vevő elektromos hajtású, zöld matricákkal ellátott személygépkocsik úgynevezett SAE Level 4-es (magas automatizálású) önvezető technológiával rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy meghatározott működési körülmények között emberi beavatkozás nélkül is képesek a vezetési feladatok önálló ellátására a gyorsítástól és fékezéstől a kormányzáson át a különböző közlekedési helyzetek kezeléséig.

A program célja, hogy az önvezető technológia különböző forgalmi helyzetekben és időjárási körülmények között is bizonyítsa megbízhatóságát.

Ehhez több ezer kilométernyi tesztelésre, valamint átfogó műszaki, közlekedésbiztonsági és jogszabályi vizsgálatokra van szükség – ismertették.

Az intézmény hangsúlyozta, hogy a közlekedőknek nincs okuk aggodalomra, a járművekben ugyanis egy-egy speciálisan képzett, úgynevezett biztonsági vezető ül, aki folyamatosan ellenőrzi az önvezető rendszer működését.

Ha a forgalmi helyzet vagy bármilyen rendellenesség indokolja, a sofőr azonnal beavatkozhat és átveheti az irányítást.

A két tesztautó látványos, egyedi dekorációt kapott, így a közlekedők könnyen felismerhetik azokat Debrecen utcáin – jelezték.