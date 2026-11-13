A Roszatom vezére bízik a Paks II. megvalósításában

Lihacsov az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének 31. konferenciájához (COP31) kapcsolódó Atom Világnapok (World Atomic Days - WAD) rendezvényen hangsúlyozta, hogy a Roszatom nem tervezte, és nem is tervezi a Paks II. beruházás törlését a kiemelt prioritású projektjei közül.

Az orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója kiemelte, bízik abban, hogy a magyar kormánnyal és a magyar szakemberekkel közösen megvalósul a Paks II. beruházás, miután Magyarországnak szüksége van az új atomerőműre az ország energiaellátása érdekében. A projekt hozzájárul a magyar atomenergetikai ágazat fejlődéséhez is.

A vezérigazgató példaértékűnek nevezte az együttműködést, amely a paksi atomerőmű építésével kezdődött évtizedekkel ezelőtt.

Kiemelte, hogy a magyar megrendelővel egyeztetett, és tavaly elfogadott ütemterv alapján épül a Paks II. atomerőmű, amely projekt a magyar és az orosz kormány felügyeletével valósul meg.

Alekszej Lihacsov felhívta a figyelmet arra, hogy a következő évre előbb a pénzügyi tervet, majd a munkák ütemtervét kell elkészíteni.

„Teljes mértékben készen állunk arra, hogy a magyar partnereinkkel a meghatározott határidőre a projektet megvalósítsuk. Tudatában vagyunk annak, hogy a magyar kormány a projekt auditját végzi, amely iránt tisztelettel és megértéssel viseltetünk" – fogalmazott a Alekszej Lihacsov.

Hangsúlyozta, a Roszatom kész minden pénzügyi és technológiai információt megadni a magyar félnek.

Emlékeztetett arra, hogy megtörtént az első betonöntés az 5. blokk alaptestében. Az 5-ös és a 6-os blokkon egy percre sem áll le a munka.

„Olyan ütemben tudjuk a projektet megvalósítani, amilyen ütemet a magyar megrendelő lehetővé tesz számunkra" – mondta a Roszatom vezérigazgatója.

Az Antalyában november 9. és 20. között zajló ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezmény 31. konferenciájához, a COP31 rendezvényhez kapcsolódóan szervezték meg november 12-13-án az Atom Világnapok nemzetközi üzleti rendezvényt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ), a Nukleáris Világszövetség (WNA) és a BRICS-országcsoport atomenergia platformja együttműködésével. A programon mintegy 700-an vettek részt 50 országból.