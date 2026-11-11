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Nyitókép: Pixababay

Vizsgálódik az Alteónál a jegybank, fontos adatokra kíváncsi

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A Magyar Nemzeti Bank egy hivatalból indított célvizsgálat keretében végzett ellenőrzést a vállalatnál, melynek során több fontos kötelezettség elvégzését is vizsgálta.

Helyszíni ellenőrzést tartott a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az Alteónál november 10-én, egy hivatalból indított célvizsgálat keretében – írja a cég közleménye nyomán a Portfolio. A jegybank többek között a vállalat pénzügyi beszámolóit és rendkívüli tájékoztatási kötelezettségeinek teljesítését vizsgálja.

A cég közlése szerint a jegybank célvizsgálata arra irányul, hogy az Alteo a vonatkozó tőkepiaci és számviteli jogszabályi előírásoknak megfelelően készítette-e el a 2025. üzleti évre vonatkozó éves jelentését, illetve az annak részék képező, 2025. pénzügyi évre vonatkozó konszolidált és egyedi pénzügyi beszámolóit, továbbá annak vizsgálatára is sor kerül, hogy a társaság a jogszabályoknak megfelelően teljesítette-e rendkívüli tájékoztatási kötelezettségeit 2024. január 1. napjától kezdődően, valamint hogy közzétételei jogszabályilag megalapozottak-e.

A vállalat közölte, hogy mindenben együttműködik az MNB-vel, és a vizsgálathoz szükséges összes dokumentumot, információt és adatot a jegybank rendelkezésére bocsátott. Közleményükben hangsúlyozzák: a célvizsgálat megindítása önmagában nem jelenti jogszabálysértés megállapítását.

Az Alteo jelenleg nem rendelkezik olyan információval, amely alapján megalapozott következtetést lehetne levonni az eljárás várható eredményéről vagy esetleges következményeiről. A vállalat egyben jelezte: a folyamatban lévő vizsgálattal kapcsolatos, jogszabályok szerint kötelezően közzéteendő, illetve a befektetői döntések szempontjából lényeges fejleményekről tájékoztatni fogja a piacot.

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