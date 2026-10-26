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Pávkovics Gábor polgármester az épülõ mohácsi Duna-híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat kivitelezése kapcsán tartott sajtótájékoztatón Mohács közelében 2026. április 2-án.
Nyitókép: MTI/Kacsúr Tamás

Vitézy Dávid bejelentést tett a mohácsi Duna-hídról

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Megépül a mohácsi Duna-híd, ám 75 milliárd forintos költségcsökkentéssel. Erről számolt be közösségi oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A folyamatban lévő kivitelezést nem hagyják félbe, azt a következő években fejezik be.

„A híd megépítéséhez szükséges források legnagyobb részét jövőre és 2028-ban kell biztosítani, tehát a híd megépítésének finanszírozása a Tisza-kormányra maradt” – közölte Facebook-oldalán.

Mint írja, az acélívek beemelése a jobb parton várhatóan október végéig tart, majd a bal parti munkálatok következnek, amelyek a tervek szerint januárig zajlanak.

„A mohácsi Duna-hidat tehát befejezzük, viszont a felesleges kiadásokat lefaragtuk. A Fidesz politikusainak érdemes megérteniük: egy beruházás műszaki teljesítményének elismerése nem jelenti a korábbi hibás politikai döntések felelőssége alóli felmentést”

– fogalmazott.

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