Vitézy Dávid bejelentést tett a mohácsi Duna-hídról

A kelet-közép-európai régió bankjai, köztük a magyar pénzintézetek már kiterjedten alkalmazzák a mesterséges intelligenciát (MI), elsősorban az ügyfélkapcsolatok és a termékfejlesztés területén – derül ki a Visa legújabb felméréséből. Bár a technológiát jelenleg leginkább a működési költségek csökkentésére és a hatékonyság növelésére használják, a jövőben a hangsúly a hitelezésre, a csalásmegelőzésre és a közvetlen ügyfélélmény javítására tolódhat át. November 10-én erről a témáról is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján. Regisztráció és részletek itt!