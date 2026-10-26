Vitézy Dávid bejelentést tett a mohácsi Duna-hídról

„A híd megépítéséhez szükséges források legnagyobb részét jövőre és 2028-ban kell biztosítani, tehát a híd megépítésének finanszírozása a Tisza-kormányra maradt” – közölte Facebook-oldalán.
Mint írja, az acélívek beemelése a jobb parton várhatóan október végéig tart, majd a bal parti munkálatok következnek, amelyek a tervek szerint januárig zajlanak.
„A mohácsi Duna-hidat tehát befejezzük, viszont a felesleges kiadásokat lefaragtuk. A Fidesz politikusainak érdemes megérteniük: egy beruházás műszaki teljesítményének elismerése nem jelenti a korábbi hibás politikai döntések felelőssége alóli felmentést”
– fogalmazott.