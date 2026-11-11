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Rendőrségi autó, kék villogóval.
Nyitókép: Getty Images/Daniel Tamas Mehes

Több autó ütközött a 3-as főúton Gödöllőnél, halálos áldozat is van

Infostart / MTI

Több autó ütközött a 3-as főút 26-os kilométerénél, Gödöllőnél szerdán kora reggel, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság később az MTI kérdésére arról tájékoztatott, hogy egy ember meghalt a balesetben.

A tájékoztatás szerint egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, öt gépkocsi pedig ráfutásos balesetet szenvedett. A gödöllői hivatásos tűzoltók egy embert kiemeltek az egyik járműből, őt átadták a mentőknek. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság azt közölte az MTI megkeresésére, hogy egy férfi meghalt a balesetben.

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