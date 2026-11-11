A tájékoztatás szerint egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, öt gépkocsi pedig ráfutásos balesetet szenvedett. A gödöllői hivatásos tűzoltók egy embert kiemeltek az egyik járműből, őt átadták a mentőknek. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság azt közölte az MTI megkeresésére, hogy egy férfi meghalt a balesetben.
Több autó ütközött a 3-as főúton Gödöllőnél, halálos áldozat is van
Több autó ütközött a 3-as főút 26-os kilométerénél, Gödöllőnél szerdán kora reggel, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság később az MTI kérdésére arról tájékoztatott, hogy egy ember meghalt a balesetben.
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Óvóhelyre küldték a lakosságot a NATO keleti szárnyán, titkos diplomáciai csatornát lepleztek le - Háborús híreink szerdán
Drónok miatt riasztották a NATO vadászgépeit és óvóhelyre küldték a lakosságot a balti államokban szerda reggel, miközben súlyos csapások érték Oroszország északnyugati részét és több ukrán várost is. A Leningrádi terület felett legalább 150 ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem, a támadások tüzet és transzformátor-vészleállást okoztak Oroszország második legnagyobb kikötőjében, Uszty-Lugában. Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal volt vezetője a Kyiv Independent szerint "aggasztó" informális kommunikációs csatornát tartott fenn Donald Trump amerikai elnök korábbi kabinetfőnökével, Susie Wiles-zal, ami többet ártott, mint használt az ukrán-amerikai kapcsolatoknak. Ma folytatódnak Abu-Dzabiban az amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalások. Cikkünk percről percre frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb fejleményeivel.
Elhunyt Marika néni, a rábaközi perec mestere: generációkon át őrizte a különleges magyar sütemény titkát
Szomorú hírt közölt a Hagyományos Rábaközi Perec közösségi oldala: elhunyt Csepregi Istvánné Marika néni, a rábaközi perec egyik ismert készítője.
Three Iran-backed suspects plotted attacks including RAF Fairford incident, US says
The US Department of Justice says the men were involved in a string of plots, including a major incident near the UK airbase that is used by US armed forces.