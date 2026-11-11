Most méltó módon gondoskodnak a hősi halált halt honvédról

Azt írták, a Maros-Torda vármegyei Kisszederjesről származó Demeter János 1945. január 14-én halt hősi halált Pilisszentkereszt térségében. Földi maradványait a helyi plébános január 28-án helyezte nyugalomra. A jelzett, ám az elmúlt évtizedekben elhanyagolt állapotú sírhely feltárásának célja a nyughely azonosítása, a maradványok szakszerű exhumálása és dokumentálása volt.

A feltárást a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóságának munkatársai november 10-én végezték el. A szakemberek fokozatosan tárták fel a sírhelyet és annak közvetlen környezetét.

A bejegyzésben idézték Maruzs Roland ezredest, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokát, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a hadisírok feltárása nem csupán történeti kutatás, hanem kegyeleti feladat és egyben felelősség az elesett katonák emlékének megőrzéséért.

A feltárást megtekintette Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára is, aki a Facebook-oldalán megköszönte a hadisírgondozók munkáját, amiért nap mint nap gondoskodnak az elesett katonák nyughelyeiről és őrzik emléküket.

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