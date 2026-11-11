Furgon és személyautó ütközött össze, több sérült van

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyi hivatásos tűzoltók mellett a társhatóságok is dolgoznak az esetnél.

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere a Facebook-oldalán azt közölte: a Miskolci Városgazda munkatársai éppen favágási munkálatokat végeztek, amikor egy nagy sebességgel érkező autó beleütközött a járművükbe. A vezető vélhetően rosszul lett.

„Információink szerint öt kollégánk megsérült, egyikük súlyosabban" – írta a polgármester. Jelezte, a társaság ügyvezetőjével együtt a helyszínre mennek.

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