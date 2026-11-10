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A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének jelölt Unger Anna Róza politológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának docense (b), valamint a nyomozati elnökhelyettesi posztra jelölt Tasnády Katalin, a Központi Nyomozó Fõügyészség ügyésze a megválasztásukról tartott titkos szavazás elõtt az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. augusztus 28-án.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Új szabályok a rendőröknél és a börtönökben az NVVH miatt

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Újabb részletszabályok jelentek meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) működésével kapcsolatban. Két belügyminiszteri rendelet szabályozza az új szervezet és a rendőrség, valamint a büntetés-végrehajtási szervek közötti együttműködés egyes kérdéseit.

A november 9-én kihirdetett Magyar Közlönyben megjelent módosítások célja, hogy az új hivatal feladatellátásához szükséges rendészeti és együttműködési szabályok a gyakorlatban is érvényesüljenek.

Az egyik rendelet a rendőrség szolgálati szabályzatát módosítja. Külön rendelkezik arról az esetről, amikor a rendőr az NVVH tagjaként végzett szolgálati feladata közben észlel jogsértést. Ilyenkor folytathatja az eredeti feladatát, ha az intézkedés vagy annak kezdeményezése veszélyeztetné a szolgálati feladat végrehajtását.

A módosítás az elővezetés szabályait is pontosítja: az intézkedésre az arra jogosult személy jogszabályban meghatározott elrendelése alapján kerülhet sor. Külön rendelkezések vonatkoznak arra az esetre, ha az elővezetendő személy a Magyar Honvédség tényleges katonai állományának, valamely rendvédelmi szervnek vagy polgári nemzetbiztonsági szolgálatnak a hivatásos tagja. Eltérő szabályok érvényesülnek az országgyűlési vizsgálóbizottságokkal való együttműködésre kötelezett személyek esetében is – idézi a magyarnemzet.hu.

A másik rendelet a büntetés-végrehajtási intézményekbe történő be- és kilépés, valamint az ott-tartózkodás szabályait igazítja az új hivatal működéséhez.

Az NVVH elnöke és nyomozati elnökhelyettese a hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró személyek közé kerül,

emellett a hivatal feladat- és hatáskörében eljáró munkatársak is jogosulttá válnak arra, hogy hivatalos ügyben belépjenek a büntetés-végrehajtási intézmények területére.

A szabályozás azt is lehetővé teszi, hogy az NVVH érintett munkatársai meghatározott feltételek mellett hivatali időn túl is belépjenek az intézményekbe. A rendelkezések az őket kísérő, jogszabály alapján személyvédelmi feladatokat ellátó személyekre is kiterjednek.

(Nyitóképünkön: A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének jelölt Unger Anna Róza politológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának docense (b), valamint a nyomozati elnökhelyettesi posztra jelölt Tasnády Katalin, a Központi Nyomozó Fõügyészség ügyésze a megválasztásukról tartott titkos szavazás elõtt az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. augusztus 28-án.)

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