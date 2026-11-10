Egészen különleges megfigyelésről számolt be egy tag a Madárhatározó elnevezésű Facebook-csoportban: Medve Zsuzsanna olyan madarat kapott lencsevégre, amilyenre Magyarországon még nem nagyon volt korábban példa – írja a sokszinuvidek.24.hu.

A csoportban azt írták, hogy a felvételeken nagy fakopáncs vagy balkáni fakopáncs lehet. Mivel a piros lágyéktollak még így is – igaz csak halványan – látszanak, nagy valószínűség szerint inkább nagy fakopáncs, mert annak a normál tollazatban is erőteljes a színezet.

A portál megkereste a szerencsés természetjárót, aki elmondta, először nem is sejtette, milyen rendkívüli ritkaságnak volt szemtanúja. Az életre szóló megfigyelés mögött nemcsak óriási szerencse, de a madár részéről egy biológiai csoda is áll, hogy a feltűnő tollazata ellenére idáig sikeresen elkerülte a ragadozókat.

„A felvételek Sajószögeden készültek 2026. november 7-én, szombaton délután egy óra környékén. A lehullott diófa leveleket gyűjtöttem össze, mikor meghallottam az ütemes kopácsolást. Mindenki tette a dolgát, én is és a harkály is. Már eltelt körülbelül 20 perc, s még mindig kopácsolt. Akkor pihenésként megálltam és fürkésztem a fa koronáját, majd 5-7 másodperc múlva megpillantottam. Nagyon meglepett a harkály hófehér tollazata. Siettem is gyorsan a telefonért, hisz mégis csak különleges, így gondoltam megörökítem” – mesélte Medve Zsuzsanna az extrém ritka megfigyelésről.

A portál szerint a hazai madármegfigyelések történetében a fehér színmutációjú harkály a legritkább kuriózumok közé tartozik. Bár Magyarországon rendszeresen fotóznak egyéb pigmenthiányos madarakat, harkályok esetében ez a mutáció rendkívül elszigetelt jelenség. Az oldalon fotógaléria is megtalálható a különleges szárnyasról.

Az MME kiadásában megjelent a Magyarország harkályai című könyv adatai szerint 2016 decemberében egy leucisztikus fakopáncs tűnt fel Szegeden, további megfigyelésről nincsen adat. Ennél a fajnál az albinizmusra vagy leucizmusra vonatkozó megfigyelések és egyértelmű adatok rendkívül ritkák.

A természetben a pigmenthiányos, hófehér tollú madarak hátrányból indulnak, mivel a melanin elengedhetetlen a szem megfelelő fejlődéséhez és a fényvédelemhez. Az ilyen madarak látása gyengébb. A vakító fehér tollazat miatt nem tudnak elrejtőzni. A ragadozók (héják, macskák) azonnal kiszúrják őket a zöld vagy barna környezetben. A melanin merevséget és tartást ad a tollaknak. A pigmenthiányos tollak gyorsabban kopnak és törnek, ami nehezíti a repülést. A madarak a fajtársaikat a mintázatuk alapján ismerik fel. Egy teljesen fehér egyedet a kolónia gyakran idegenként kezel, elüldözi, és a párválasztás során is hátrányos helyzetbe kerül.