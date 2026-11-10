Megjött az ónos eső

Nagyobb mennyiség kedden a középső és keleti országrészben eshet, nyugaton valószínű a legkevesebb. Délután nyugat, északnyugat felől csökken a csapadékhajlam, szakadozottabbá válhat a felhőzet, legtovább a Tiszántúlon és délen tart ki az eső.

Az Időkép jelentése szerint a november 9-e és 10-e délelőtt közötti időszakban helyenként a 15 millimétert is meghaladta a lehullott eső mennyisége.

Ráadásul a közlekedők rémét, az ónos esőt is magával hozta ez a front, reggel Nógrádból érkezett jelentés idén először erről az időjárási jelenségről az Időképhez.