Máris kinevezték a Szegedi Tudományegyetem új kancellárját

Az alapítói jogokat gyakorló Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium jóváhagyásával a fenntartó Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriuma kedden döntött a kinevezésről.
Az SZTE kancellári feladatainak ellátásával Buzás Norbert professzort, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Egészség-gazdaságtani Intézet vezetőjét bízzák meg a 2026. november 10. és 2027. július 31. közötti időszakra.
A kuratórium hétfőn döntött arról, hogy a korábbi kancellár, Fendler Judit munkaviszonyát 2027. január 3-mal megszüntetik, a szakember pedig az addig terjedő időre felmentést kap a munkavégzés alól.