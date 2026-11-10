ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.6
usd:
327.05
bux:
144586.39
2026. november 10. kedd Réka
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) rektori hivatala 2026. október 12-én. Ezen a napon tartották a JATE-díj testület tagjainak sajtótájékoztatóját.
Nyitókép: MTI/Rosta Tibor

Máris kinevezték a Szegedi Tudományegyetem új kancellárját

Infostart / MTI

Buzás Norbert professzort nevezték ki a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kancellárjává – közölte a felsőoktatási intézmény a honlapján kedden.

Az alapítói jogokat gyakorló Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium jóváhagyásával a fenntartó Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriuma kedden döntött a kinevezésről.

Az SZTE kancellári feladatainak ellátásával Buzás Norbert professzort, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Egészség-gazdaságtani Intézet vezetőjét bízzák meg a 2026. november 10. és 2027. július 31. közötti időszakra.

A kuratórium hétfőn döntött arról, hogy a korábbi kancellár, Fendler Judit munkaviszonyát 2027. január 3-mal megszüntetik, a szakember pedig az addig terjedő időre felmentést kap a munkavégzés alól.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Máris kinevezték a Szegedi Tudományegyetem új kancellárját

kinevezés

kancellár

szegedi tudományegyetem

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Ürge-Vorsatz Diána: megnyílt az esély arra, hogy ne szálljanak el végleg a hőmérsékletek, de lett egy új gond

Ürge-Vorsatz Diána: megnyílt az esély arra, hogy ne szálljanak el végleg a hőmérsékletek, de lett egy új gond
Az antalyai klímacsúccsal egy időben nyilatkozott az InfoRádiónak a klímakutató, szerinte sokat tettek a kormányok az utóbbi évtizedben, de nem szabad megállni, hátradőlni, tovább kell folytatni a kibocsátáscsökkentést és az energiamegtakarítást, utóbbinak viszont mintha akadálya lenne, hogy a klímaküzdelemhez sokat hozzátevő mesterséges intelligencia energiaközpontok rengeteget fogyasztanak, ami merőben új dilemma.
Ki veszi át az euró irányítását?

Ki veszi át az euró irányítását?

Az egyik a túlzott pénznyomtatás veszélyeire figyelmeztetett, a másik szerint a jegybankoknak néha bátrabban kell támogatniuk a gazdaságot. A holland Klaas Knot, vagy a spanyol Pablo Hernández de Cos lehet az Európai Központi Bank következő elnöke. A döntés nemcsak az euróövezet kamatainak jövőjét, hanem a forint árfolyamát és a magyar hitelek költségeit is befolyásolhatja. De vajon tényleg olyan nagy a különbség a két jelölt között, mint azt a hírnevük sugallja?
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Drónok, rakéták, béketárgyalások: mi a garancia a békére? Resperger István, Inforádió, Aréna
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.10. kedd, 18:00
Pánics Gergely
ortopéd-traumatológus, az FTC egészségügyi részlegének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egymásnak estek a republikánusok az arcpirító vereség után: már szenátori szinten zajlik a lázadás

Egymásnak estek a republikánusok az arcpirító vereség után: már szenátori szinten zajlik a lázadás

Kivonulással fenyegetőzik Ron Johnson wisconsini republikánus szenátor arra az esetre, ha pártja nem halasztja el a keddre tervezett frakcióvezető-választást. A politikus szerint a súlyos félidős választási vereség után a republikánusoknak először a párt irányvonalát kellene átértékelniük, mielőtt a vezetői posztokról döntenek - jelentette a The Hill.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási botrány rázza a részvénypiacot: zuhan az Nvidia, elolvadt a BUX előnye

Óriási botrány rázza a részvénypiacot: zuhan az Nvidia, elolvadt a BUX előnye

Az Nvidia zuhanása és a vártnál magasabb amerikai infláció nyomta rá a bélyegét a keddi tőzsdei kereskedésre, miközben a Lucid részvénye folytatta látványos szárnyalását.

BBC
Business Sport Travel Science
'This is sabotage': Hegseth defends Iran war record after Republican launches impeachment attempt

'This is sabotage': Hegseth defends Iran war record after Republican launches impeachment attempt

Congressman Thomas Massie says Pete Hegseth violated the constitution by not seeking approval for the Iran war - the defence secretary calls the impeachment attempt a "farce".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 10. 17:03
A Rubik-kocka hazatért
2026. november 10. 16:52
Visszautasította a beszervezést, mégis kartonja van a nyugalmazott református lelkésznek
×
×