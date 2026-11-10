Kasza Lajos, a műanyag-feldolgozó tevékenységet végző Jász-Plasztik Kft. egyik tulajdonosa, műszaki és kereskedelmi igazgatója kedden a gyártósor ünnepélyes átadásán úgy fogalmazott: nem egyszerűen egy beruházást adnak át, „a Rubik-kocka hazatért”.

Hozzátette: a Rubik-márka globális tulajdonosa, a kanadai székhelyű Spin Master játékgyártó vállalat döntése értelmében a világszerte ismert, magyar fejlesztésű logikai játék gyártása visszatér Magyarországra. A gyártást a Spin Master hivatalos beszállító partnereként a Jász-Plasztik Kft. teljesen robotizált gyártástechnológia alkalmazásával végzi.

Kasza János, a Jász-Plasztik Kft. egy másik tulajdonosa, projektigazgató azt mondta: évente mintegy 1 millió kockát terveznek gyártani. A Magyarországon több mint háromezer embert foglalkoztató cég a beruházásnak köszönhetően további huszonhét embert alkalmazott.

Steven Radewych, a kanadai székhelyű Spin Master játékgyártó vállalat globális ellátásért felelős vezető alelnöke elmondta: vállalatuk 2021-ben vette át a Rubik-kocka gyártását.

Méltatta a beruházást, amelynek köszönhetően a gyártást közelebb hozzák a kulcsfontosságú piacaikhoz.

Porcher Áron, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium parlamenti államtitkára kiemelte: a magyar tehetségek, a magyar vállalkozók, a magyar feltalálók megállják a helyüket a világban. Hozzátette: sajnos a magyar vállalkozások csupán az 5 százaléka exportál. Szeretnénk ezt bővíteni, minden segítséget megadni a vállalkozásoknak, hogy kiléphessenek az exportpiacra, és a minőségi magyar termékeket az egész világban megismerhessék.

A gyártósort Rubik Ernő Kossuth-díjas feltaláló, játéktervező, szobrász, építész, formatervező, belsőépítész, a Rubik-kocka feltalálója indította el a beszédek után és pillanatokon belül elkészült az első kocka. Az első darab jótékonysági árverésre kerül, a befolyt összeget a jászberényi Szent Erzsébet Kórháznak ajánlották fel.

Rubik Ernő azt mondta: Magyarországon a nyolcvanas évek elejéig gyártották a Rubik-kockát, egyben üdvözölte, hogy elindul újra a magyarországi gyártás.

Kiemelte: a kockát nem kirakják, hanem megoldják, ez a pontos kifejezés.

Rubik Ernő 1974-ben alkotta meg találmányát. A szabadalmat 1975-ben nyújtotta (1977-ben kapta meg) az eredeti 3x3-as Bűvös Kockára, amelyet eredetileg azért alkotott meg hogy egyetemi tanárként a testek térbeli mozgását szemléltesse. A Rubik-kocka 1980-ban, ugyanabban az évben, amikor a kockát világszerte kiadták, elnyerte az "Az Év Játéka" díjat és 1982-re már több mint 100 millió darabot adtak el belőle.

A nyilvános cégadatok szerint a Jász-Plasztik Kft. értékesítésének nettó árbevétele 2025-ben 187,4 milliárd forint volt, az azt megelőző évben meghaladta a 205,3 milliárd forintot. A vállalat adózott eredménye tavaly több mint 11 milliárd forint volt, előtte meghaladta a 19 milliárd forintot.