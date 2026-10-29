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Összeroncsolódott személyautó a XIX. kerületi Nagykõrösi út és a Vas Gereben utca keresztezõdésénél 2026. október 29-én, miután a jármû egy úttisztító gépnek ütközött. Az autót vezetõ 34 éves nõ meghalt.
Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán

Halálos baleset Budapesten – fotók

Infostart / MTI

Halálos baleset történt a XIX. kerületi Nagykőrösi út és a Vas Gereben utca kereszteződésében csütörtök hajnalban – erősítette meg az MTI információit a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Mint közölték, úttisztító gépnek ütközött egy autó csütörtökön 2 óra 30 perc körül, az autót vezető 34 éves nő a balesetben meghalt.

Budapest, 2026. október 29. Összeroncsolódott személyautó a XIX. kerületi Nagykõrösi út és a Vas Gereben utca keresztezõdésénél 2026. október 29-én, miután a jármû egy úttisztító gépnek ütközött. Az autót vezetõ 34 éves nõ meghalt. MTI/Mihádák Zoltán
Összeroncsolódott személyautó a XIX. kerületi Nagykõrösi út és a Vas Gereben utca keresztezõdésénél 2026. október 29-én, miután a jármû egy úttisztító gépnek ütközött. MTI/Mihádák Zoltán
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A nyugdíjguru szerint két nagyon jó hír is van most a nyugdíjasoknak, de van még javaslata

A nyugdíjguru szerint két nagyon jó hír is van most a nyugdíjasoknak, de van még javaslata

Farkas András nyugdíjszakértő szerint sokkal nagyobb hangsúlyt kap az új nyugdíjrendszerben a szolidaritás elve. A „nyugdíjguru” az InfoRádió Aréna című műsorában azt is mondta, hogy jövőre várhatóan 9 százalék lesz a valorizációs szorzó, ami nagyon jó hír a nyugdíjba menőknek, és hogy a kisnyugdíjasok többsége azért kap kevés nyugdíjat, mert régen állapították meg a nyugdíját, ami elértéktelenedett azáltal, hogy évről évre csak az inflációval emelték az elmúlt években ezt a járandóságot.
 

Nyugdíjasok: itt a kulcsfontosságú szám, és a nyugdíjgurunak van egy nagyon fontos tanácsa is

VIDEÓ
Nyugdíj 2027: ki jár jól, és ki marad le? Farkas András, Inforádió, Aréna
Fel van adva a lecke: mi jön a Vucic-korszak után Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
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2026.10.29. csütörtök, 18:00
Thaisz Miklós
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezetője
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Konkrét dátumot mondott Zelenszkij a béketárgyalásról, kritikus hiányt szenved a legfontosabb fegyverből Ukrajna - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Konkrét dátumot mondott Zelenszkij a béketárgyalásról, kritikus hiányt szenved a legfontosabb fegyverből Ukrajna - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök szerint november 10-én ülhet tárgyalóasztalhoz Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok Abu-Dzabiban. Bár Kijev szerette volna az Európai Unió képviselőit is asztalhoz ültetni, Moszkva szerint ez nem fog megvalósulni. Zelenszkij azt is elmondta, hogy az amerikai Patriot rakétaszállítmányok az ukránok havi szükségletének kevesebb, mint 10%-át elégítik ki, más partnerektől pedig Washington beleegyezése nélkül nem vásárolhatják meg a fegyvereket. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb hírevel.

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