Mint közölték, úttisztító gépnek ütközött egy autó csütörtökön 2 óra 30 perc körül, az autót vezető 34 éves nő a balesetben meghalt.
Halálos baleset Budapesten – fotók
Halálos baleset történt a XIX. kerületi Nagykőrösi út és a Vas Gereben utca kereszteződésében csütörtök hajnalban – erősítette meg az MTI információit a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
Az szja-változtatások fényében emelnék a béreket a munkaadók, a munkavállalók elégedetlenek
A nyugdíjguru szerint két nagyon jó hír is van most a nyugdíjasoknak, de van még javaslata
új társadalmi egyeztetésMaximális sebesség, alkoholtilalom – itt van a friss e-rolleres szabályozás, sok változás jön
letartóztatásKiderült Hankó Balázs és volt államtitkára sorsa
Konkrét dátumot mondott Zelenszkij a béketárgyalásról, kritikus hiányt szenved a legfontosabb fegyverből Ukrajna - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök szerint november 10-én ülhet tárgyalóasztalhoz Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok Abu-Dzabiban. Bár Kijev szerette volna az Európai Unió képviselőit is asztalhoz ültetni, Moszkva szerint ez nem fog megvalósulni. Zelenszkij azt is elmondta, hogy az amerikai Patriot rakétaszállítmányok az ukránok havi szükségletének kevesebb, mint 10%-át elégítik ki, más partnerektől pedig Washington beleegyezése nélkül nem vásárolhatják meg a fegyvereket. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb hírevel.
Rengeteg pénzről döntött a kormány tegnap este: több milliárd forint többletforráshoz jut Vitézy Dávid minisztériuma
A kormány legújabb döntései nyomán több milliárd forintos többletforráshoz jut a közlekedési ágazat.
Spain begins three days of mourning after train crash kills dozens
Emergency teams worked through the night to find victims after one of the worst rail disasters in Europe's modern history.