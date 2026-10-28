Jön a reklámadó, így kell majd fizetni

Számos törvényjavaslat, köztük a vagyonadó mellett a jövő év január 1-jétől bevezetett reklámadó részleteit is bemutatta a kormány.

E szerint a reklámadó sávos felépítésű lesz, a mértéke a médiatermékek bevételi szintjéhez lesz igazítva – írja a 24.hu.

0 és 500 millió forint közötti éves reklámbevételnél az adó mértéke 0 százalék,

500 millió és 10 milliárd közötti bevételrésznél 2,5 százalék,

10 és 40 milliárd között 4,5 százalék,

40 milliárd fölött 7,5 százalék.

A Magyar Reklámszövetség (MRSZ) szerint a hazai reklámköltések közel 40 százaléka globális technológiai vállalatoknál jelenik meg, amelyek jellemzően nem magyar adóalanyok, hanem más uniós tagállamokból értékesítik szolgáltatásaikat. A szakmai szervezet szerint nem világos, hogy az új szabályozás ezekre a szereplőkre milyen módon vonatkozna, miközben a hazai médiapiac versenyképessége tovább romolhat, hiszen a reklám- és médiapiac szereplői jelenleg is fizetnek társasági adót, helyi iparűzési adót, áfát és foglalkoztatási közterheket.

Szerintük a reklámadó egy külön teher, amely az árbevételt terheli, így akár veszteséges működés mellett is fizetési kötelezettséget eredményezhet.

A reklámadót még 2014-ben vezette be a Fidesz-kormány, de 2019 óta gyakorlatilag 0 százalékos kulccsal működött a rendszer – írja a lap.