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Az Európai Unió és Magyarország zászlaja.
Nyitókép: Getty Images / Richard Sharrocks

László András a LIBE-küldöttség Budapestre érkezéséről: nagy viták várhatók a következő napokban

Infostart / InfoRádió

A Patrióták Európáért képviselőcsoport tagja az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel-és Igazságügyi bizottságának (LIBE) küldöttségének magyar tagjaként az InfoRádiónak elmondta, pártja és frakciója álláspontja szerint a kormányváltás előtt politikai zsarolásra használták a jogállamisági eljárásokat és az EU-s forrásokat, most viszont az új kormány felé billen az európai vezetés mérlege. A küldöttség az április óta történt változásokat vizsgálja, és a politikus szerint heves vitákra lehet számítani a szerdai állásfoglalás kiadáság.

Magyarországra érkezett az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel-és Igazságügyi bizottságának a küldöttsége, hogy megvizsgálják, a kormányváltás óta milyen fejlemények történtek a jogállamiság ügyében.

Az Európai Parlament 2018-ban kezdeményezte a Sargentini-jelentéssel Magyarország megbüntetését, és a 7. cikkelyes eljárással, illetve a legutóbbi uniós költségvetésben a kondicionalitási mechanizmussal visszaélt az Európai Bizottság, és politikai zsarolás céljára használta ezeket, hogy támadja a Fidesz-KDNP-kormányt – mondta az InfoRádióban László András, az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi bizottságának tagja, a Patrióták Európáért képviselőcsoport politikusa.

A képviselő szerint azonban az áprilisi választások után csapdahelyzetben találta magát az „európai baloldal”, ugyanis hirtelen szeretnék visszaadni Magyarországnak a pénzeket, az eljárási mechanizmusok azonban bizonyos kötöttségeket jelenteken.

A LIBE bizottság most azért küldött egy küldöttséget Budapestre, hogy felmérjék, milyen változások történtek tavasz óta, és hogy megtalálják annak a módját, hogy ez eljárásokat lezárják, valamint, hogy megállapítsák, milyen további követeléseket támasztanak a Tisza-kormány felé ahhoz, hogy Magyarország megkaphassa a forrásokat.

László András kijelentette: a Fidesz-KDNP most is az mondja, mint a tavaszi választások előtt, mégpedig, hogy ezeket a pénzeket nem lenne szabad „politikai zsarolásra” használni. A képviselő szerint a

jogállamisági eljárás az EU-s költségvetési rendszerben abszurd, hiszen azért van megállapodás az uniós tagállami vezetők között, hogy utána minden ország hozzáférjen azokhoz a forrásokhoz, amik megilletik.

Megjegyezte, ezt az előző kormány képviselőiként nem tapasztalták.

A Patrióták Európáért képviselőcsoport politikusa szerint az Európai Unió korábban is kettős mércét gyakorolt, ami az áprilisi választások óta csak még látványosabbá vált, hiszen most az látszik, hogy azokat a lépéseket, amelyeket a Tisza-kormány azóta megtett a Parlamentben, így a visszamenőleges hatályú jogalkotás, a köztársasági elnök eltávolítása, az alkotmánybíráknak az eltávolítása, az NVVH „hihetetlen jogokkal való felruházása” mind szembemennek a jogállamiság elvével és a demokratikus értékekkel, az Európai Bizottság viszont mégsem szólt semmit. Mint mondta, a Fidesz-KDNP ezekre eddig mindre rákérdezett különböző biztosoknál, parlamenti üléseken, érdemi választ viszont nem kaptak. A politikus úgy véli, azért, mert „falazni akarnak” az új kormánynak. Megjegyezte, kíváncsian várják, mit állapít meg a LIBE küldöttsége.

Az említett bizottság tagjaként László András is Budapestre érkezik, többek között olasz, lengyel, belga, finn, szlovák küldöttekkel együtt. A képviselő ennek kapcsán kijelentette:

„a Fidesz-KDNP kormány mindent megtett annak érdekében, hogy rendezze a vitákat, jogállamisági aggályokat az Európai Bizottsággal, ez azonban nem sikerült, nem volt rá politikai szándék”.

Most viszont van, a kérdés pedig az, hogy mi mindent vár még el a Bizottság a viták lezárása érdekében a Tisza-kormánytól.

A küldöttség keretében minden frakciótól, és így több országból érkeznek képviselők a fővárosban tartandó, három napig tartó tárgyalásokra – tette hozzá a politikus. Ezt követően születik majd meg egy hivatalos állásfoglalás szerdán arról, hogy milyen eredményeket állapított meg a delegáció. Mint mondta, véleménye szerint heves viták várhatóak ezekben a napokban.

László András szerint a legnagyobb európai frakció, az Európai Néppárt a Tisza-kormány oldalán áll, támogatja, amiben csak tudja. Szerinte ők abban érdekeltek, hogy az Európai Parlament is és az Európai Bizottság is úgy találja, minden rendben van mostantól, ami Magyarországon történik.

A Fidesz-KDNP álláspontja szerint a baloldali frakciók arra törekednek, hogy még többet csikarjanak ki a migrációs politika, a „gender”, vagy akár az igazságszolgáltatás működtetése területén is.

A korábbi kormánypártok és a Patrióták Európáért képviselőcsoport azt az álláspontot képviseli, hogy „a színháznak véget kell vetni”, a tavaszi választás után békés kormányzati átadás történt, és az uniós forrásokat soha nem lett volna szabad politikai zsarolásra használni. László András kijelentette: azt szeretnék, ha ezeket a pénzeket azonnal és feltétel nélkül kifizetnék Magyarországnak, egyszersmind kijelentette, hogy nem fognak csöndben maradni azokban az ügyekben, amelyekben világosan látszik a „tiszás önkény” kiépülése.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kocsis Éva készítette.

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Kezdőlap    Belföld    László András a LIBE-küldöttség Budapestre érkezéséről: nagy viták várhatók a következő napokban

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