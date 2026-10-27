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Sólyom Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. új vezérigazgatója és Kármán András pénzügyminiszter.
Nyitókép: Kármán András/Facebook

Kinevezte a Szerencsejáték Zrt. új vezérigazgatóját Kármán András

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Sólyom Zoltán veszi át a Szerencsejáték Zrt. vezetését keddi hatállyal – jelentette be Kármán András pénzügyminiszter Facebook-oldalán.

A bejegyzésben kiemelte, a társaság új vezérigazgatójának kinevezésével „lezárul az átláthatatlanság és a visszaélések korszaka.” Mint a miniszter fogalmazott, „az elmúlt évek során Magyarország egyik legnagyobb vállalata és kizárólagos szerencsejáték-szervezője, a Szerencsejáték Zrt. a NER kifizetőhelyévé vált. A vállalaton keresztül adófizetői milliárdokat osztottak szét átláthatatlanul, indoklás nélkül és politikai alapon a Fideszhez közel álló cégeknek, köztük a bukott kormánypárt legfelső köreihez, Rogán Antalhoz, Habony Árpádhoz vagy éppen Szijjártó Péterhez köthető társaságok között. Miután a Szerencsejáték Zrt. 100%-ban állami tulajdonú vállalat, költéseit illetően felelősséggel tartozik a magyar emberek felé – ezért váltottam le még nyáron a vállalat előző vezetőjét.”

Kármán András június végén mentette fel a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatóját, Guller Zoltánt. A társaság irányítását átmenetileg Pozsgai Balázs Attila gazdasági igazgató látta el.

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Kezdőlap    Belföld    Kinevezte a Szerencsejáték Zrt. új vezérigazgatóját Kármán András

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