Kerületi polgármesterek: Karácsony Gergely ismertette pénzelvonási terveit

Nyolc kerületi polgármester közös közleményben reagált kedden a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének (BÖSZ) előző napi közgyűlésére, a dokumentumban kiemelték: az ülésen a városrészek pénzeinek további elvonására vonatkozó tervét ismertette Karácsony Gergely főpolgármester. Ez szerintük Budapest romlásához vezet.

Az ismertetett terv ellehetetleníti a kerületekben élő fővárosiak esélyét arra, hogy az utcáik és tereik tisztábbak és biztonságosabbak legyenek, hogy az óvodák és idősotthonok, a kerületi rendelők és a családsegítők legalább az eddig megszokott színvonalon működjenek – írta Baranyi Krisztina ferencvárosi, László Imre újbudai, Niedermüller Péter erzsébetvárosi, Pikó András józsefvárosi, Rózsa András zuglói, Soproni Tamás terézvárosi polgármester, valamint Tóth József, a XIII. kerület és Szaniszló Sándor, a XVIII. kerület vezetője. Úgy fogalmaztak:

„ez túl nagy ár azért, hogy előkészítetlenül improvizált, átgondolatlant ötletek miatt felforgassuk a város életét”.

Szerintük Karácsony Gergely és az új kormány megállapodása a kerületek működési bevételeinek elvonásával is csak egészen rövidtávon képes biztosítani Budapest működését.

„Budapest egységes egész, a főváros és a kerületek ugyanazokért a budapestiekért dolgoznak. Csak úgy képes fejlődni, ha a fővárosi és a kerületi önkormányzatok együtt, egymással szolidáris közösségben dolgoznak” – hangsúlyozták a kerületi polgármesterek.

Közleményük szerint a 2019 óta alapvetően jól kooperáló közösség a főpolgármester és a kormány között kötött paktum miatt megbomlott.

Újra kell építeni és jobb, hatékonyabb, igazságosabb és észszerűbb együttműködést kell létrehozni. Ehhez gondos tervezés, a következmények alapos mérlegelése és a fővárosi, illetve kerületi feladatkörök elosztásának higgadt végig gondolása szükséges. Ehhez időre és a pénzügyi lehetőségek javítására, a budapestiek által megtermelt pénzek megvédésére, tehát a szolidaritási adó érdemi csökkentésére van szükség – írták. Mint a polgármesterek közölték,

a BÖSZ hétfői közgyűlésen erre tettek javaslatot, és bár döntés végül nem született, továbbra is elkötelezettek, hogy a szövetség keretei között, a kerületek és a fővárosi önkormányzat összefogásával dolgozzanak tovább Budapestért.

A közleményben kitértek arra is, hogy a fővárosi önkormányzat „a NER alatt folyamatos pénzügyi válságban volt, hónapról hónapra próbált meg túlélni”. Budapest működése ma súlyosan alulfinanszírozott, nincs elegendő forrás sem a fővárosi, sem a kerületi feladatok ellátására.

„A főváros pénzügyi szempontból a legrosszabb időszakát éli, hitelekből és vagyonfelélésből tartja fenn magát. Látható, hogy mindez hová vezet: a budapestiek Európában a legkritikusabbak a városuk tisztaságával kapcsolatban, mert a főváros nem képes elvégezni a rá háruló feladatokat, a kerületek pedig bár hosszú évek óta segítik ki Budapest önkormányzatát, egyre kevésbé képesek a főváros helyett fenntartani a közterületek rendjét és tisztaságát” – írták a politikusok. Megjegyezték: a főváros fokozatosan vonul ki ezekről a területekről.

A BÖSZ közgyűlése egy hatpontos állásfoglalást fogadott el hétfőn. A dokumentumban a szövetség kiemelte: abban érdekelt, hogy a jövő évi költségvetés tekintetében mind a huszonnégy budapesti önkormányzat forrásai növekedjenek.

Az állásfoglalás szerint a BÖSZ elutasítja azokat „a politikai szándékokat, amelyek a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok szembeállítására irányulnak”.

A parkolási rendszer tervezett átrendezése kapcsán a BÖSZ az állásfoglalásban azt írta: az egységes budapesti parkolási rendszer kérdésében a közterületi parkolásból származó eredmény felhasználása, a lakossági kedvezmények, továbbá a végrehajtás részleteinek ismeretében tud állást foglalni.

Karácsony Gergely főpolgármester az ülés megelőzően a Facebook-oldalán írt javaslatairól. Ezek között szerepel, hogy a kerületek és a főváros közösen a város iparűzésiadó-bevételének egy százalékát kifejezetten a szociális krízis mérséklésére, a közterületi hajléktalanság és drogfogyasztás visszaszorítására fordítsák. Továbbá jöjjön létre az egységes, sokkal olcsóbban működő fővárosi parkolási rendszer, amelynek nyereségét útfelújításra fordítanák.

A főpolgármester azt javasolja, hogy a főváros és a kerületek az ellátandó útfelújítási feladatok kapcsán nagyjából arányosan, 60-40 százalék arányban osztozzanak a bevételeken. A főpolgármester a bejegyzésében arra is felhívta a figyelmet, hogy a turisták által befizetett adó teljes egészében a kerületi önkormányzatokhoz kerül, miközben a turizmus szervezése, az azzal járó feszültségek oldása a főváros feladata. „Ezt a feladatot forrás nélkül nem tudjuk ellátni. Muszáj beszélnünk arról, hogy ezen változtassunk” – fogalmazott Karácsony Gergely hétfői bejegyzésében.