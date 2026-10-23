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Bátki Pál büntetőjogász, Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökének jogi képviselője nyilatkozik, amikor megérkezik Budai Központi Kerületi Bíróságra 2026. október 23-án. Ezen a napon dönt a bíróság Matolcsy György volt jegybankelnök letartóztatásáról.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Bátki Pál: fiáról nem kérdezte a bíró Matolcsy Györgyöt

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Közel két és fél órás ülésen hallgatta meg a bíróság a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét.

Óvadékot ajánlott fel a bíróságnak Matolcsy György és védője azért, hogy a volt jegybankelnök ne kerüljön letartóztatásba, de ezt a bíróság nem fogadta el és elrendelte pénteken a letartóztatást.

Bátki Pál, a volt MNB-elnök védője a Telexnek elmondta, hogy a közel két és fél órás ülésen Matolcsy György részletesen nyilatkozott a személyes körülményeiről. Fiáról, Matolcsy Ádámról viszont nem kérdezte a bíró. Bátki hozzátette, hogy jogi vita volt az ügyészség és a védelem között azzal kapcsolatban, hogy az a gyanúsítás, amit megfogalmaztak, alkalmas-e arra, hogy a gazdasági csalás törvényi tényállása megálljon vagy sem.

Bátki azt mondta, a bíróságnak nincsen törvényben meghatározott határideje arra, hogy döntsön a fellebbezésről, a bíró jövő héten fogja részletesen írásba foglalni, utána pedig várhatóan a jövő héten terjeszti fel a fellebbezést, egy másodfokú bíróság pedig pár héten belül dönt.

Pénteken a bíróság nemcsak Matolcsy György letartóztatásáról döntött egy hónapra, hanem Matolcsy Ádám cégeinek állandó ügyvédje, Sándor Tamás, valamint a Matolcsy Ádámhoz és a Száraz Istvánhoz köthető egyik cég vezető tisztségviselője, Valkó Mihály is letartóztatásba került. A részletekről és az események előzményéről itt írtunk.

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Kezdőlap    Belföld    Bátki Pál: fiáról nem kérdezte a bíró Matolcsy Györgyöt

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