Bátki Pál: fiáról nem kérdezte a bíró Matolcsy Györgyöt

Óvadékot ajánlott fel a bíróságnak Matolcsy György és védője azért, hogy a volt jegybankelnök ne kerüljön letartóztatásba, de ezt a bíróság nem fogadta el és elrendelte pénteken a letartóztatást.

Bátki Pál, a volt MNB-elnök védője a Telexnek elmondta, hogy a közel két és fél órás ülésen Matolcsy György részletesen nyilatkozott a személyes körülményeiről. Fiáról, Matolcsy Ádámról viszont nem kérdezte a bíró. Bátki hozzátette, hogy jogi vita volt az ügyészség és a védelem között azzal kapcsolatban, hogy az a gyanúsítás, amit megfogalmaztak, alkalmas-e arra, hogy a gazdasági csalás törvényi tényállása megálljon vagy sem.

Bátki azt mondta, a bíróságnak nincsen törvényben meghatározott határideje arra, hogy döntsön a fellebbezésről, a bíró jövő héten fogja részletesen írásba foglalni, utána pedig várhatóan a jövő héten terjeszti fel a fellebbezést, egy másodfokú bíróság pedig pár héten belül dönt.

Pénteken a bíróság nemcsak Matolcsy György letartóztatásáról döntött egy hónapra, hanem Matolcsy Ádám cégeinek állandó ügyvédje, Sándor Tamás, valamint a Matolcsy Ádámhoz és a Száraz Istvánhoz köthető egyik cég vezető tisztségviselője, Valkó Mihály is letartóztatásba került. A részletekről és az események előzményéről itt írtunk.