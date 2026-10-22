Száz kilós rombolóbombát találtak a Belvárosban – képek

A rendőrségtől kapott bejelentést október 20-án a Magyar Honvédség Tűzszerész Ügyelete arról, hogy az V. kerületi Hercegprímás utca 4. szám alatt lévő társasház kertjében végzett földmunkálatok során egy feltételezett robbanótest került elő.

A helyszínre érkező tűzszerész járőr parancsnoka, Pap Ferenc főtörzsőrmester megállapította, hogy egy második világháborús szovjet FAB-100 típusú, 100 kilós rombolóbombát találtak. A robbanótestet a katonák későbbi megsemmisítés céljából elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére.

A tűzszerészművelet idejére kiürítették a társasházat, a közelben lévő két éttermet, emellett az energia-, víz- és gázszolgáltatás is szünetelt. Mindez mintegy 100 főt érintett.

A tűzszerészek az eset kapcsán felhívták a figyelmet, hogy aki elhagyott robbanótestet vagy annak tűnő tárgyat talál, illetve ilyen tárgy hollétéről tudomást szerez, köteles azt haladéktalanul bejelenteni a helyi rendőri szervnek, vagy ahol ilyen nincs, ott a település jegyzőjének.