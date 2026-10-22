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Pharmacy electric sign meaning that the pharmacy is open
Nyitókép: Luis Cagiao Photography/Getty Images

Így lesznek nyitva a boltok és a gyógyszertárak a hosszú hétvégén

Infostart / MTI

A gyógyszertárak az ügyeleti rendnek megfelelően lesznek nyitva a háromnapos, hosszú hétvégén – közölte a a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) honlapján csütörtökön. A boltoknál a három napból csak egy olyan lesz, amikor a fő szabály szerint zárva tartanak.

A nemzeti ünnepen, október 23-án a gyógyszerellátást a legtöbb településen kizárólag a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes és/vagy készenlétet tartó gyógyszertárak biztosítják. A nyitva tartó, az ügyeletes és készenlétet tartó patikák címe, telefonszáma településre vagy akár megyére keresve az NNGYK honlapján található gyógyszertár-adatbázisban elérhető. A nyitva tartó gyógyszertárak megtalálhatók az Egészségablak applikációban is.

Október 24-én, szombaton a pihenőnapokon nyitva tartó gyógyszertárak nem a szokásos szombati/pihenőnapi munkarendjük szerint, hanem általában 12 óráig állnak rendelkezésre. Ezt követően az ügyeleti vagy készenléti szolgálat érhető el.

Kiemelték: minden gyógyszertárnak jól látható helyen és jól olvasható módon jeleznie kell a hozzá legközelebbi folyamatosan nyitva tartó vagy ügyeleti szolgálatot teljesítő közforgalmú gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyeleti, illetve a készenléti szolgálat kezdő és befejező időpontját. Emellett fel kell tüntetnie a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát.

Az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról (az adott településre vagy megyénként kilistázva) pontos és hiteles információt az alábbi linken találnak.

Az NNGYK azt kéri, mindenki fordítson fokozott figyelmet a rendszeresen alkalmazott készítmények időben történő beszerzésére, és érdemes felkészülni a váratlan helyzetekre is. A gyermekes családok mindenképpen gondoskodjanak láz- és fájdalomcsillapító szerekről, és hasznos ellenőrizni a torokfertőtlenítő, orrcsepp- és köptetőkészleteket is. Felnőttek esetében is fontos, hogy a „házipatika" tartalmazzon megfázásos tüneteket enyhítő, láz- és köhögéscsillapító szereket. Az idősebbek és a rendszeres gyógyszerszedők különösen ügyeljenek arra, hogy megfelelő mennyiségű gyógyszer álljon rendelkezésükre.

Október 23-án a boltok az általános szabály szerint zárva lesznek, október 24-én pedig már a szokásos szombati nyitvatartás érvényes

– írja a 24.hu.

Ha valakinek muszáj október 23-án vásárolnia, az sem kizárt, mert nyitva lesznek például a benzinkutakon található shopok, egyes éjjel-nappal nyitva tartó üzletek, és lehetnek még kisebb üzletek is, amelyek kinyithatnak, amennyiben a tulajdonos áll be a pult mögé.

A posták október 23-án zárva lesznek.

Ezenkívül – mint máskor – most is érvényes általánosságban, hogy az ünnepnapon is nyitva lehetnek a fent említett gyógyszertárakon kívül:benzinkutak és az ottani shopok,

  • az önálló virágboltok,
  • az újságosok,
  • az édességboltok,
  • a vendéglátó- és szórakozóhelyek.

A plázák üzletei jellemzően zárva lesznek október 23-án, azonban például a vendéglátóhelyek, mozik, egyéb szabadidős szolgáltatások nyitva tarthatnak. A piacok közül találtunk olyat, amely zárva lesz és olyat is, amely nyitva lesz.

Vasárnap pedig már a megszokott rendben tartanak nyitva a boltok.
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Kezdőlap    Belföld    Így lesznek nyitva a boltok és a gyógyszertárak a hosszú hétvégén

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