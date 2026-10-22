19.56-kor felgyulladt a forradalom lángja

Forsthoffer Ágnes házelnök, Magyar Péter kormányfő és más kormánytagok jelenlétében gyulladt fel a forradalom lángja az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előesti ünnepségén csütörtök este, jelképesen 19.56-kor a Nagy Imre téren,, Budán. Korábban Magyar Péter kormányfő a Bem téren mondta el első ünnepi beszédét, ezt itt olvashatja és tekintheti meg újra.

A kormányfő ez alkalommal arra emlékeztetett, amit tavaly remélt: erős, demokratikus, szuverén, független Magyarországon lehet majd ünnepelni ezt a kerek évfordulót.

Arra kért minden magyart, hogy félretéve a véleménykülönbségeket mindenki ünnepeljen együtt, megismételte tehát késő délutáni kérését.

Rámutatott, több mint 40 külföldi delegáció tiszteleg majd a 13 történelmi nap előtt, amely világrendeket rengetett meg, az érkezők listáját itt olvashatja.

Azt mondta, a forradalom lángja a tisztelet fénye a bátrakért, akikre most emlékezni lehet, tovább őrizni mindazt, amit az utókorra rábíztak.

Mint felidézte, a nemzet nem felejtett, hű maradt örökségére, továbbadta a forradalom igazságát akkor is, amikor mindenhol a hazugság ömlött, akkor is, amikor ki akarták törölni egyesek nevét a történelemből.

Mint mondta, a forradalom lángja túlélte a börtönöket, az árulást, a cserbenhagyást is, és nem aludt ki, mert a nemzet nem engedte kialudni, apáról fiúra, anyáról lányára adták tovább.

A láng, mint fejtegette, azokért ég, akik harcoltak, azokért, akik ápoltak, segítettek, ajtót nyitottak, fegyverrel védték a szabadságot, akik puszta kézzel védték mások testi épségét, akik megtették, amit a lelkiismeretük parancsolt, amit a haza megkövetelt.

A láng meggyújtásában ott van Magyar Péter elmondása szerint az öröm, hogy elmondhatjuk, köszönjük, hogy gyermekeink köztünk lehetnek, és szabadon kérdezhetnek, megismerhetik azok történetét, akiknek annyi köszönettel tartozunk.

Szerinte most már csak „rajtunk” múlik, hogy a láng soha ne aludjon ki többé.

Tisztelet a hősöknek, éljen a szabad, független, és ma már valóban szuverén Magyarország, ezzel zárta gondolatait a miniszterelnök.

A megjelenteket arra buzdította még, hogy menjenek együtt a Citadellára, hogy kicseréljék a nemzeti lobogót egy lyukas zászlóra.

Az ünnepség mintegy félórás közvetítését alább megtekintheti: