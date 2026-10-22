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Magyar Péter a Bem téren
Nyitókép: Magyarország Kormánya / YouTube

„Le lehet győzni a legsötétebb hatalmakat is” – Magyar Péter a Bem téren

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A Bem téren folytatódott csütörtök délután a megemlékező ünnepségsorozat az 1956-os forradalom előesti eseményeinek 70. évfordulóján, Magyar Péter miniszterelnök is felszólalt. Bejelentette, létrejön egy 1956-os múzeum, mert „a nemzet, amely nem felejti hőseit, örökké élni fog”.

Már október 22-én elkezdődtek az emlékező események az 1956-os forradalom 70. évfordulóján.

Délután négykor a Műegyetemtől indult fáklyás menettel emlékeztek azokra a bátor egyetemistákra, akik nélkül nem lett volna '56, és akikhez aztán megannyi gyári munkás, édesanya, kiskamasz vagy éppen vidéki földműves csatlakozott.

A menet fél 6 és 6 óra között ért a Bem térre, ahol az ünnepi műsor mentén Magyar Péter miniszterelnök mondott beszédet.

Ünnepi szónoklata elején megköszönte a Rákóczi Szövetségnek a szervezést, felidézte, 70 éve a nagymamája is ott volt a Műegyetemről a Bem térre vonuló menetnek.

Szent helynek nevezte a Bem teret, ahol 70 éve még senki nem tudta, hogy akik ott vannak, forradalmárok, akik néma menetükkel szabad magyar polgárokká váltak, amit nem vehettek el a szovjet csizmatalpak vagy a börtönévek sem.

Az ekkor kelt erő a maiakat is viszi előre abban, hogy nincs erősebb a szabad magyar emberek akaratánál és tetteinél, bátor kiállásánál.

Akkor külön-külön mindenkinek el kellett döntenie azt, hogy mit tesz meg a hazáért, amikor az bajban van.

Felidézte, a Bem téren összegyűlt tömeg a lengyel felkelők iránti szolidaritás miatt jött a térre, abból a hitből, hogy le lehet győzni a legsötétebb hatalmakat is, ahhoz a tábornokhoz jöttek, aki lengyelként harcolt felfoghatatlan bátorsággal a magyar szabadságért.

A zászló közepén lévő lyuk legendáját fejtegetve elmondta, ennek története apáról fiúra száll, benne van minden, amit az emberek ki akartak tépni, az elnyomó hatalom, a hazugság, a félelem és a megszállás, ée benne van minden, amit vissza akartak venni: szabadság, méltóság, haza, jog.

70 évvel ezelőtt, mint mondta, már ilyen zászlókat emelt magasba a tömeg, és megszületett az '56-os forradalom világhírű jelképe, ezért lehet ma is büszkén a magasba emelni a lyukas magyar zászlót.

Az ünnepi derű szerinte a hősök igazi áldozatának hű bizonyítéka; az áldozat nem volt hiábavaló, a haza szabad, és van közös jövőnk.

Élete egyik legfelemelőbb élményében volt része szerda délután a Parlamentben, egyklori '56-os egyetemistáknak adhatott át kitüntetést, és elmondhatta nekik, mit jelent a maiak számára a hitük, a példájuk, a történetük, az erejük.

Felhívta a figyelmet, pénteken egész napos programok várják mindenfelé a magyarokat, ő fél 4-kor beszél majd a nemzet főterén, a Kossuth téren. Arra is rámutatott, hogy a kormány mindenkit meghívott 1956 évfordulós ünneplésére, más kérdés, hogy nem mindenki fogadta el a meghívást.

Fejet hajt a 13 nap előtt, amely beleírta a nemzet történetét a szabad világ szívébe. A nemzetnek azonban adóssága még, hogy legyen egy olyan hely, ami 1956 méltó szentélye, mert a nemzet, amely nem felejti hőseit, örökké élni fog megfogalmazása szerint.

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Kezdőlap    Belföld    „Le lehet győzni a legsötétebb hatalmakat is” – Magyar Péter a Bem téren

1956

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„Le lehet győzni a legsötétebb hatalmakat is” – Magyar Péter a Bem téren

„Le lehet győzni a legsötétebb hatalmakat is” – Magyar Péter a Bem téren

A Bem téren folytatódott csütörtök délután a megemlékező ünnepségsorozat az 1956-os forradalom előesti eseményeinek 70. évfordulóján, Magyar Péter miniszterelnök is felszólalt. Bejelentette, létrejön egy 1956-os múzeum, mert „a nemzet, amely nem felejti hőseit, örökké élni fog”.
 

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