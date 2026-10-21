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Nyitókép: Pixabay

„Éhenhalni elég” – kemény reakciók a béremelésre a rendvédelemtől és az egészségügyi dolgozóktól

Infostart / InfoRádió

„Gyakorlatilag az éhenhalás küszöbén vannak ezek az emberek, miközben az ő munkájuk nélkül működésképtelen lenne a rendszer” – adott hangot csalódottságának a bejelentett 15 százalékos béremelések kapcsán Tóth Zoltán, a Közszolgálati Rendőrszakszervezet alelnöke. Az egészségügyi szakdolgozók és a rendvédelmi szervek dolgozói egyaránt a kormánnyal való egyeztetések teljes hiányára panaszkodnak.

A Magyar Péter miniszterelnök által hétfőn bejelentett béremelések csalódást okoztak az egészségügyi és a rendvédelmi dolgozók körében is. Emellett a kormány és a szakszervezetek közötti egyeztetések teljes hiányáról számolt be az ATV-nek adott interjújában Tóth Zoltán.

„Hogy mit vártunk? Nagyon őszinte leszek: első körben párbeszédet. A kommunikációhiány borzasztó volt. Mi úgy tudjuk, hogy egyik ágazattal sem volt semmiféle egyeztetés, mindent titokban csináltak. Emlékszünk arra, amikor azt mondták, hogy »a néppel, konzultáció keretében«, de nem is volt semmiféle egyeztetés. Gyakorlatilag abba az irányba haladunk, hogy az eszmecserék úgy néznek ki: mi bemegyünk a saját véleményünkkel, és kijövünk az övékével” – mondta.

Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke ugyanitt beszélt arról, hogy ők csak azt szerették volna megkapni, amit az elmúlt hónapokban megígértek nekik.

„Mi nem vártunk mást – őszintén szólva –, mint amit az elmúlt hónapokban hallottunk. Mit hallott a magyar egészségügyi szakdolgozói kar? Azt, hogy 500 milliárd forint lesz elkönyvelve az egészségügy fejlesztésére, melynek nagyobbik része, több mint 50 százaléka az egészségügyi szakdolgozók bérrendezésére fordul annak érdekében, hogy a három évvel ezelőtt rosszul megalkotott szakdolgozói bértáblát korrigálják, és ezeket a disszonáns helyzeteket kezeljék” – hangsúlyozta.

Hozzátette, hogy még a bejelentett béremelések körül is rengeteg a kérdőjel, ami további feszültséghez vezethet a jövőben.

„Mi megtanultuk, rendőrök, hogy már csak az a biztos, amit már elköltöttünk, innentől kezdve az, hogy most mit harangoztak be, milyen formában, még az is kétséges, mert nem ismert, hogy mit hogyan kell majd számítani, mit mihez képest. Ráadásul az olló is borzasztóan kinyílt. Szó volt arról, hogy egyfajta differenciálás lesz, de most még nagyobb lesz a különbség az alsóbb és a felsőbb rétegek között. A munkavállalók megint csak 15 százalékos bérfejlesztést kaptak. Gyakorlatilag az éhenhalás küszöbén vannak ezek az emberek, miközben az ő munkájuk nélkül a rendszer működésképtelen lenne. Nem azt kérjük, hogy kolbászból legyen a kerítés, csak hogy legyen normális konzultáció, legyen béralku. Ők ajánlanak valamit, mi arra reagálunk valamit, a kamara véleményezi, szakmai preferenciákat állít föl. Mi az életből hozzuk a valós példákat” – mondta.

Pósfai Gábor belügyminiszter korábban egy interjúban arról beszélt, hogy hosszú évek óta nem volt hasonló mértékű átfogó illetményemelés a rendvédelemben. Mint mondta, tudja, hogy voltak, akik többet vártak, de a mostani gazdasági helyzetben a 15 százalék óriási erőfeszítés az ország részéről. Közölte: a mostani emelés minden belügyi dolgozót, azaz több mint 80 ezer embert érint.

A cikk Gyulai Péter összeállítása alapján készült.

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