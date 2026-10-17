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Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati átadás-átvétel után tartott sajtótájékoztatóján a korábbi Miniszterelnökség épülete előtt 2026. május 14-én. Mögötte
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Ruff Bálint-interjú a tiszás táskás emberekről és a rezsicsökkentésről

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A Népszabadságnak adott interjút a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruff Bálint egyértelművé tette: a kormányzat zéró toleranciát hirdet az informális gazdasági érdekcsoportokkal szemben, a rezsicsökkentés rendszeréhez pedig mindaddig nem nyúlnak hozzá, amíg az ország el nem éri a teljes energiaszuverenitást.

A tárcavezető határozottan kijelentette, hogy a jelenlegi kormányzatban nincsenek és nem is lesznek olyan kijáró, „táskás emberek”, akiknél kivételezett elbírálást lehetne intézni. Hangsúlyozta a háttéralkuk felszámolását, hozzátéve: „vérrel és verejtékkel fogjuk véghez vinni, hogy a Tiszában ne legyen klientúraépítés” – foglalta össze a 24.hu.

Ennek a folyamatnak a részeként a kabinet lezárta a mintegy 400 milliárd forintos keretösszegű turisztikai Kisfaludy-program átvilágítását. A miniszter tájékoztatása szerint az ellenőrzés során konkrét visszaélések gyanúja merült fel, miután a források tekintélyes része a korábbi kormányfő környezetéhez vándorolt.

Az ügyben a feljelentések már megtörténtek, a nyomozást pedig egy független hatalmi ág folytatja le.

Rezsicsökkentés

Ruff Bálint az illiberális államberendezkedés lebontása és a közvagyon védelme mellett a háztartásokat érintő mindennapi energiaköltségekről is egyértelmű álláspontot fogalmazott meg. A miniszter leszögezte: a jelenlegi rezsicsökkentési szabályokat kizárólag akkor lehet majd módosítani, ha Magyarország már megteremtette a teljes energiaszuverenitását.

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