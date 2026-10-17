Közlekedési változások Budapesten

A közlemény szerint a H8-as HÉV csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es HÉV csak Cinkota és Csömör között közlekedik.

Az Örs vezér tere és Cinkota között H8-as és H9-es jelzéssel pótlóbusz jár. A pótlóbusz Cinkota felé a Mátyásföld alsó megállót nem érinti – írták.

Pályakarbantartás miatt változik a 2B, a 3-as, az 51-es és az 52-es villamosok közlekedése október 17-től november 8-ig – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

Azt írták, a BKV Zrt. szombattól pályakarbantartást végez a Határ úton több helyszínen: a Balassa köznél, a Nyáry Pál utcánál, a Mártírok útjánál, a Török Flóris utcánál és a Gubacsi úti végállomásnál, valamint a pesterzsébeti hurokban, a Pöltenberg utcánál.

A villamospálya karbantartása miatt szombattól november 8-ig az 52-es villamos nem közlekedik, a Határ út és a pesterzsébeti Pacsirtatelep között 52-es jelzéssel pótlóbusz jár.

Hozzátették, október 24. és 31. között a 2B villamos rövidített útvonalon, a Jászai Mari tér és Gubacsi út-Határ út között, 2B jelzéssel pótlóbusz közlekedik Gubacsi út-Határ út és Pesterzsébet, Pacsirtatelep között; a 3-as villamos rövidített útvonalon, a Mexikói út és az Ecseri út között közlekedik, 3-as jelzéssel pótlóbusz jár a Gubacsi út-Határ út és az Ecseri út között; az 51-es és az 52-es villamos nem közlekedik, az 52-es villamos helyett pótlóbusz jár a Határ út és Pesterzsébet, Pacsirtatelep között; az 51A villamos sűrűbben, az 51-es és az 51A villamos közös követési időközével indul.