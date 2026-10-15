Rekordot döntött a Richter Egészségváros

A Richter Egészségváros programot 16 évvel ezelőtt hívták életre. Az országos prevenciós szűrőprogram minden évben hat-hét helyszínre látogat el. A Richter minden alkalommal hárommillió forintos alapadományt ajánl fel a helyi partnerkórház vagy szakrendelő számára, amelyet a résztvevők különböző aktivitásokon való részvételükkel tovább növelhetnek. A programokon való részvételért pontokat írnak jóvá, amelyeket a nap végén pénzadománnyá váltanak át.

Az elmúlt több mint 15 évben több százezer embert szűrtek meg, egy-egy rendezvényen pedig akár négy-ötezren is megfordulnak. Ez idő alatt több mint egymilliárd forintnyi adományt adtak át a partnerkórházaknak és szakrendelőknek. Az intézmények jellemzően infrastruktúra-fejlesztésre fordítják a támogatást, de az adomány felhasználása sokrétű. Volt olyan helyszín is, ahol a támogatásból újraindították a gyermekgyógyászati rendelést – ismertette Beke Zsuzsa.

Az InfoRádió érdeklődésére válaszolva hozzátette: tavasszal Siófokon, Tiszaújvárosban és Kiskunhalason, ősszel pedig Pakson, Nagykanizsán és Budapest XVIII. kerületében rendezték meg a Richter Egészségvárost. A program keretében többek között szív- és érrendszeri vizsgálatokra, vérnyomás-, koleszterin- és vércukormérésre, prosztataszűrésre, érszűkületvizsgálatra, valamint testösszetétel-mérésre is lehetőség nyílt. A szűrővizsgálatok mellett egészségügyi tanácsadással és ismeretterjesztő előadásokkal is várták az érdeklődőket. Emellett különböző mentális problémákkal kapcsolatban is tanácsot kérhettek a résztvevők.

A fentiek során 14 ezer egészségügyi szűrés és állapotfelmérés valósult meg, összesen 425 egészségügyi szakember és szakdolgozó közreműködésével

– mondta a Richter Csoportszintű PR, CSR és kormányzati kapcsolatok főosztályvezetője.

Beke Zsuzsa kitért arra is, hogy idén a Siófoki Rendelőintézet közel 12 millió forint adományban részesült, amelyből berendezéseket és eszközöket fejleszt. A Tiszaújvárosi Városi Rendelőintézet több mint 15 millió forint támogatást kapott, amelyet egy angiológiai Color Doppler-ultrahang készülék beszerzésére fordítanak.

Kiskunhalason a Richter Egészségváros történetének eddigi legmagasabb adományösszege gyűlt össze a résztvevők aktivitásának köszönhetően. A Szegedi Tudományegyetem oktatókórházaként működő kiskunhalasi Semmelweis Kórház 63,5 millió forint támogatást kapott, amelyből egy nőgyógyászati laparoszkópos tornyot szereznek be.

Az őszi helyszíneken, Pakson, Nagykanizsán és Budapest XVIII. kerületében szintén elsősorban az egészségügyi infrastruktúra fejlesztésére fordítják az adományokat. Nagykanizsán például mesterséges intelligencián alapuló melanomaszűrő testszkennert szereztek be, Pestszentlőrincen pedig a támogatásból a fizioterápiás eszközparkot fejlesztik. Az őszi három helyszínen összesen közel 80 millió forint adományt adhattak át az egészségügyi intézményeknek.

A Richter Gedeon Nyrt. jövőre is folytatni kívánja a 2009-ben életre hívott Richter Egészségváros programsorozatát.

A cikk alapjául szolgáló interjú Domanits András készítette.