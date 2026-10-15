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Egy bicikli az út szélén, defektes hátsó kerékkel.
Nyitókép: Unsplash

Komoly bosszúságot hozott az ősz a kerékpárosoknak, a kutyák sincsenek biztonságban

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Kellemetlen meglepetést hozott a száraz nyár és a kora őszi időjárás a kirándulóknak és a bicikliseknek: egy elszaporodott gyomnövény kemény tüskéi okozzák sorra a defekteket.

Fájdalmas invázió zajlik Fejér megye útjain, kerékpárútjain és erdőszélein, ugyanis a királydinnye idén ősszel valóságos krízishelyzetet teremtett: az egynyári növények ugyan elpusztultak a hidegtől, ám a hátrahagyott, fásodott, kőkemény tüskéi komoly pusztítást okoznak október közepén – írja a feol.hu.

A rendkívül forró és aszályos nyár, valamint a tartósan száraz korai ősz tökéletes feltételeket biztosítottak a gyom terjedésének. Miközben a fűfélék kiégtek, a talaj pedig csontszárazzá vált, a királydinnye – különleges, szárazságtűrő anyagcseréjének köszönhetően – jól alkalmazkodott a körülményekhez, és gyorsan terjedt a kopár területeken.

A kiszáradt, letöredezett szárakról pedig mostanra szabadultak rá tömegesen az utakra a tüskék.

A probléma leginkább a megye legnépszerűbb kerékpáros útvonalait érinti. A Velencei-tavat megkerülő kerékpárút és a Székesfehérvár környéki szakaszok valóságos aknamezővé változtak: nem ritka, hogy egyetlen hétvégi tekerés alatt a túrázók 10-15 defektet is összeszednek, ha a gumi lefut a burkolatról a padkára. A szél és a járművek sodrása ráadásul az aszfaltra is behordja a töviseket, így a defektgátló folyadékok és a megerősített köpenyek nélkül most szinte szerencsejáték elindulni egy tókörre.

Mint írják, a kellemetlen gyom már jó ideje nem csak az út menti porban él meg, a növény az erdőszéleken, sőt a tisztások szélén és a parkokban is tömegesen megjelent, így a kutyásoknak és a kirándulóknak is egyre több problémát okoz.

A száraz fűben rejtőző, kemény tüskék könnyedén átütik a vékonyabb cipőtalpakat is, a kutyák mancsaiba fúródva pedig komoly sérüléseket és drága, fájdalmas állatorvosi látogatásokat okoznak.

Bár az első komolyabb őszi fagyok magát a növényt elpusztítják, a földre hullott magok akár évekig is csíraképesek maradnak a talajban. Október közepén a mechanikus takarítás, a bringások részéről pedig a fokozott óvatosság jelentheti az egyetlen védelmet.

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Kezdőlap    Belföld    Komoly bosszúságot hozott az ősz a kerékpárosoknak, a kutyák sincsenek biztonságban

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