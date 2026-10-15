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A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának elnökévé megválasztott Polyák Gábor médiajogász fogadja Forsthoffer Ágnes házelnök gratulációját az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. szeptember 22-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Kinevezte helyetteseit a médiahatóság elnöke

Infostart / MTI

Két elnökhelyettest nevezett ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke; Polyák Gábor a döntését a LinkedIn-oldalán jelentette be.

A közlés szerint Derzsényi Évát és Vári Pétert kérte fel a posztra, és mindketten igent mondtak. Bejelentette azt is: Kövesdi Veronika vezeti az NMHH elnöki kabinetjét a jövőben.

Polyák Gábor médiajogászt, kutatót, egyetemi oktatót az Országgyűlés szeptember 22-én választotta meg a médiatanács elnökének öt évre, 2031-ig. A hatályos szabályozás értelmében az NMHH vezető tisztségét a médiatanácsi elnöki megbízatásának időtartama alatt tölti be.

A Sándor-palota hétfőn jelentette be, hogy Polyák Gábor átvette kinevezési okiratát és ünnepélyes esküt tett Baka András államfő előtt.

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Kezdőlap    Belföld    Kinevezte helyetteseit a médiahatóság elnöke

nemzeti média- és hírközlési hatóság

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